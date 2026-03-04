Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Тенис »
Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на твърда настилка в Агетмо

Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на твърда настилка в Агетмо

4 Март, 2026 21:08 414 2

  • лидия енчева-
  • тенис -
  • турнира-
  • агетмо -
  • франция

Родната тенисистка отстрани испанката Клаудия Ферер Перес

Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на твърда настилка в Агетмо - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на твърда настилка в Агетмо (Франция) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Поставената под №5 българка победи със 7:5, 6:2 испанката Клаудия Ферер Перес. Срещата продължи 1 час и 52 минути.


19-годишната Енчева изостана с 3:5 в първия сет, но спечели следващите четири гейма и го затвори със 7:5. Българката реализира пробив още в първия гейм на втората част, а след нов брейк в седмия гейм триумфира с крайното 6:2.


В спор за място на полуфиналите Енчева ще се изправи срещу третата поставена Елизавета Котляр (Украйна).


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    1 0 Отговор
    Супер е Лидия, гордеем се с нея.

    21:34 04.03.2026

  • 2 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Лидия на твърда настилка е добра,а на мека ще е фурия.

    21:49 04.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове