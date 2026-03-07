Новини
Лидия Енчева стана шампионка във Франция

7 Март, 2026 21:05 626 3

Във финала българката победи представителката на домакините Яра Барташевич

Лидия Енчева стана шампионка във Франция - 1
Снимка: БФ Тенис
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лидия Енчева спечели титлата на сингъл на тенис турнира на твърда настилка в Агетмо (Франция) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Поставената под №5 българка победи във финалната среща четвъртата в схемата Яра Барташевич (Франция) с 6:4, 6:3. Двубоят продължи 1 час и 41 минути.


19-годишната Енчева проби за 3:1 в първия сет, но допусна изравняване при 4:4. Българката обаче стигна до нов брейк за 5:4 и след това на собствен сервис затвори първия сет в своя полза. В началото на втората част Енчева пропиля ранен аванс от пробив, но отново спечели подаването на Барташевич за 3:2. Българката поведе с 5:3, а след още един пробив затвори мача с крайното 6:3.


Това е втора титла на сингъл за Лидия Енчева от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF), след като първата спечели миналата година в Румъния.


  • 2 БРАВО !!!

    0 0 Отговор
    УСПЕХИ ЛИДИЯ !!!

    21:40 07.03.2026

  • 3 шопо

    1 0 Отговор
    смс от оня получи ли

    21:40 07.03.2026

