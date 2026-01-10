Арина Сабаленка срази Мухова и се класира на финал в Бризбън

Световната номер едно в дамския тенис Арина Сабаленка демонстрира безапелационна форма и си осигури място на финала на престижния турнир WTA 500 в Бризбън, Австралия. Беларускинята не остави никакви шансове на чехкинята Каролина Мухова, която е 20-а в световната ранглиста, и я победи категорично с 6:3, 6:4.

Двубоят на полуфиналите продължи едва час и половина, като Сабаленка впечатли с изключителна ефективност при първия си сервис – спечели цели 90% от точките (19 от 21), което се оказа ключово за успеха ѝ. Това бе четвърта поредна победа в два сета за водачката в схемата, която показва завидна стабилност от началото на турнира.

Въпреки че Сабаленка вече има два успеха срещу Мухова, чехкинята все още води в преките им сблъсъци с 3:2 победи. Този път обаче беларуският ас не остави място за изненади и затвори мача с хладнокръвие и самочувствие.

В решителния финал Арина Сабаленка ще се изправи срещу украинката Марта Костюк, която по-рано елиминира американката Джесика Пегула с убедителното 6:2, 6:3.