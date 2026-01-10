Новини
Спорт »
Тенис »
Арина Сабаленка срази Мухова и се класира на финал в Бризбън

Арина Сабаленка срази Мухова и се класира на финал в Бризбън

10 Януари, 2026 14:37 304 1

  • тенис -
  • арина сабаленка -
  • форма -
  • финал-
  • турнир-
  • wta 500 -
  • бризбън-
  • австралия-
  • каролина мухова

Очаква се оспорван сблъсък за трофея

Арина Сабаленка срази Мухова и се класира на финал в Бризбън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световната номер едно в дамския тенис Арина Сабаленка демонстрира безапелационна форма и си осигури място на финала на престижния турнир WTA 500 в Бризбън, Австралия. Беларускинята не остави никакви шансове на чехкинята Каролина Мухова, която е 20-а в световната ранглиста, и я победи категорично с 6:3, 6:4.

Двубоят на полуфиналите продължи едва час и половина, като Сабаленка впечатли с изключителна ефективност при първия си сервис – спечели цели 90% от точките (19 от 21), което се оказа ключово за успеха ѝ. Това бе четвърта поредна победа в два сета за водачката в схемата, която показва завидна стабилност от началото на турнира.

Въпреки че Сабаленка вече има два успеха срещу Мухова, чехкинята все още води в преките им сблъсъци с 3:2 победи. Този път обаче беларуският ас не остави място за изненади и затвори мача с хладнокръвие и самочувствие.

В решителния финал Арина Сабаленка ще се изправи срещу украинката Марта Костюк, която по-рано елиминира американката Джесика Пегула с убедителното 6:2, 6:3.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюмю

    0 0 Отговор
    сабаленка станауми и пиуми кафе

    14:43 10.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ