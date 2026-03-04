Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Изабелла Шиникова с впечатляващ обрат и място във втори кръг на турнира в Търнава

4 Март, 2026 21:24 395 0

  • тенисистка -
  • изабелла шиникова-
  • турнир -
  • търнава-
  • словакия

Българката отстрани китайката Синсин Яо

Изабелла Шиникова с впечатляващ обрат и място във втори кръг на турнира в Търнава - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската тенисистка Изабелла Шиникова продължава победния си поход на международния турнир в Търнава, Словакия, където наградният фонд възлиза на внушителните 60 000 долара. След като премина успешно през квалификациите с две категорични победи, Шиникова демонстрира характер и воля, за да се класира за втория кръг на основната схема.

В оспорван двубой, продължил повече от два часа, родната представителка се изправи срещу китайката Синсин Яо – също преминала през ситото на пресявките. Срещата започна трудно за Шиникова, която отстъпи първия сет с 2:6.

Въпреки това, българката не се предаде и показа завидна психическа устойчивост, като обърна развоя на мача в своя полза. С мощни удари и стабилна игра от основната линия, тя спечели втория сет с убедителното 6:1.

Решителната трета част започна вихрено за Шиникова, която поведе с 4:0 гейма. Въпреки опитите на Яо да се върне в срещата, българката запази хладнокръвие и затвори мача при 6:4, реализирайки втория си мачбол.

Така, след 2 часа и 21 минути здрава битка, Изабелла си осигури място сред най-добрите в следващата фаза. Във втория кръг Шиникова ще се изправи срещу седмата поставена в схемата – холандката Анук Куверманс.


