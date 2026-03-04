ЦСКА 1948 привлече младо крило от Кот д’Ивоар

ЦСКА 1948 обяви официално ново попълнение в редиците си – 18-годишният Давид Ака, който пристига от африканския футболен клуб ФК Моуна.

Талантливият футболист, родом от Кот д’Ивоар, се отличава с бързина, техника и креативност по десния фланг, като се очаква да внесе свежест и динамика в атаката на „червените“. Младият офанзивен играч е висок 169 сантиметра и е известен със своята експлозивност и нестандартни решения на терена.

Ръководството на ЦСКА 1948 изрази увереност, че Давид Ака ще се адаптира бързо към българския футбол и ще допринесе за успехите на отбора през предстоящия сезон.