ЦСКА 1948 привлече младо крило от Кот д’Ивоар

4 Март, 2026 20:26 513 6

  • цска 1948 -
  • давид ака-
  • фк моуна-
  • кот д’ивоар

18-годишният Давид Ака пристига от ФК Моуна

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 обяви официално ново попълнение в редиците си – 18-годишният Давид Ака, който пристига от африканския футболен клуб ФК Моуна.

Талантливият футболист, родом от Кот д’Ивоар, се отличава с бързина, техника и креативност по десния фланг, като се очаква да внесе свежест и динамика в атаката на „червените“. Младият офанзивен играч е висок 169 сантиметра и е известен със своята експлозивност и нестандартни решения на терена.

Ръководството на ЦСКА 1948 изрази увереност, че Давид Ака ще се адаптира бързо към българския футбол и ще допринесе за успехите на отбора през предстоящия сезон.


  • 1 Николова , София

    2 0 Отговор
    Ама Гришата (набори сме 53 х) мрази черните ...как ги дели на ЦГн и Кот и воарци

    20:29 04.03.2026

  • 2 Лост

    1 0 Отговор
    А какво стана с :"И само с българчетата може."?

    20:38 04.03.2026

  • 3 Митьо кьора

    0 0 Отговор
    Ни крило ни кълка съзирам на фотото

    20:41 04.03.2026

  • 4 фотограф

    1 0 Отговор
    Този няма заснемане!

    20:56 04.03.2026

  • 5 областен управител

    1 0 Отговор
    Черната пантера е намерена!

    20:58 04.03.2026

  • 6 Бай Хой

    0 0 Отговор
    ЦСКА от червен отбор мутира до черен такъв .

    21:32 04.03.2026

