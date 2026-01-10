Новини
Филип Кръстев и Оксфорд продължават напред за ФА Къп

10 Януари, 2026 12:41 379 3

Тимът на българина отстрани МК Донс след изпълнения на дузпи

Филип Кръстев и Оксфорд продължават напред за ФА Къп - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Оксфорд Юнайтед и българския национал Филип Кръстев си осигуриха място в четвъртия кръг на престижния турнир за Купата на Футболната асоциация на Англия (ФА Къп). Гостуването на МК Донс се превърна в истински трилър, завършил с победа след изпълнение на дузпи. В редовното време резултатът бе 1:1.

Сблъсъкът на стадиона в Милтън Кийнс започна с предимство за домакините, които поведоха в резултата чрез попадение на Аарън Колинс в 34-ата минута. Въпреки това, Оксфорд не се предаде и още в началото на второто полувреме Уил Ланкшиър възстанови равенството с гол в 52-ата минута.

Двата отбора не успяха да излъчат победител нито в редовното време, нито в продълженията, което доведе до напрегната серия от дузпи. Там нервите на гостите се оказаха по-здрави – Тер Хаар Ромени, Харис, Пиърт-Харис и Филипс бяха безпогрешни от бялата точка, докато МК Донс пропуснаха два пъти. Така Оксфорд триумфира с 4:3 и заслужено продължава напред.

Филип Кръстев се появи на терена като резерва в 65-ата минута и впечатли с изявите си, като получи най-висока оценка сред полузащитниците и нападателите на своя отбор.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Резерва

    2 0 Отговор
    да , ама без него .........

    Коментиран от #2

    12:45 10.01.2026

  • 2 бг подхлъзване

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Резерва":

    преди беше абсолютен титуляр след РЕАЛНОТО си изказване каква се случва с националния отбор изведнъж започна да бъде резерва...въпрос на време да не го виждаме вече в националния нищо че е добър футболист...да е за урок на другите че тук не трябва да се говорят реални разговори...

    13:10 10.01.2026

  • 3 Оксфорд

    0 0 Отговор
    се бори да не изпадне от Чемпиъншип, а този даже е резерва, нали разбираме, че няма как да очакваме нещо повече от Националният ни отбор.

    13:12 10.01.2026

