Филип Кръстев и Оксфорд продължават напред за ФА Къп

Оксфорд Юнайтед и българския национал Филип Кръстев си осигуриха място в четвъртия кръг на престижния турнир за Купата на Футболната асоциация на Англия (ФА Къп). Гостуването на МК Донс се превърна в истински трилър, завършил с победа след изпълнение на дузпи. В редовното време резултатът бе 1:1.

Сблъсъкът на стадиона в Милтън Кийнс започна с предимство за домакините, които поведоха в резултата чрез попадение на Аарън Колинс в 34-ата минута. Въпреки това, Оксфорд не се предаде и още в началото на второто полувреме Уил Ланкшиър възстанови равенството с гол в 52-ата минута.

Двата отбора не успяха да излъчат победител нито в редовното време, нито в продълженията, което доведе до напрегната серия от дузпи. Там нервите на гостите се оказаха по-здрави – Тер Хаар Ромени, Харис, Пиърт-Харис и Филипс бяха безпогрешни от бялата точка, докато МК Донс пропуснаха два пъти. Така Оксфорд триумфира с 4:3 и заслужено продължава напред.

Филип Кръстев се появи на терена като резерва в 65-ата минута и впечатли с изявите си, като получи най-висока оценка сред полузащитниците и нападателите на своя отбор.