Стадионът на Бирмингам оцвети небето в розово

Много хора излязоха навън за да заснемат необичайното явление

Стадионът на Бирмингам оцвети небето в розово - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Жителите на Бирмингам и околните селища станаха свидетели на истински феномен в четвъртък вечер, когато небето се обагри в наситено розови нюанси, напомнящи сцени от култовия сериал „Stranger Things“. Много хора излязоха навън, за да заснемат необичайното природно явление, което предизвика вълна от коментари и спекулации в социалните мрежи.

Мистерията около причудливото розово сияние обаче бързо намери своето обяснение. Експерти от BBC Weather разкриха, че комбинацията от обилен снеговалеж и гъста облачна покривка е създала идеални условия за отразяване и разпръскване на светлината.

Този своеобразен „огледален ефект“ е подсилил изкуственото осветление, което обикновено остава незабелязано за невъоръжено око.

Оказва се, че източникът на впечатляващия розов оттенък са мощните LED прожектори на стадиона на Birmingham City FC. Те са били включени, за да осигурят оптимална видимост на футболния терен, но поради специфичните атмосферни условия светлината им е била отразена от снежните облаци и е осветила небето в необичаен цвят.

Този зрелищен природен спектакъл, предизвикан от бурята Горети, ще остане в спомените на местните жители като една от най-необичайните гледки през зимния сезон.


  • 1 о.з.

    1 0 Отговор
    Харп йонизира стратосферата за дълговълновите радари да следят орешника.

    15:45 10.01.2026

