Новини
Спорт »
Световен футбол »
Шестима задържани при напрегнати протести край "Вила Парк" в Бирмингам

Шестима задържани при напрегнати протести край "Вила Парк" в Бирмингам

7 Ноември, 2025 12:06 440 3

  • бирмингам-
  • вила парк-
  • протести-
  • арести-
  • астън вила-
  • макаби тел авив-
  • лига европа-
  • полиция-
  • сигурност-
  • футбол

Местните власти взеха решение да не допускат гостуващи фенове на Макаби Тел Авив

Шестима задържани при напрегнати протести край "Вила Парк" в Бирмингам - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вечерта край стадион "Вила Парк" в Бирмингам премина под засилено полицейско присъствие и напрежение, след като стотици демонстранти се събраха в района преди футболния сблъсък между Астън Вила и Макаби Тел Авив от Лига Европа. В резултат на ескалиралите страсти и противопоставяне между произраелски и пропалестински групи, шестима души бяха арестувани, съобщават британски медии.

По данни на "Дейли Телеграф", протестиращите са издигали плакати и са скандирали лозунги, някои от които с обиден характер. Привърженици на двете страни са се струпали в непосредствена близост до стадиона, което е наложило безпрецедентни мерки за сигурност.

Около 700 униформени са били мобилизирани за охрана на събитието – брой, значително надвишаващ обичайното за подобни футболни срещи. Полицията на Уест Мидландс уточни, че четирима от задържаните са обвинени в нарушения на обществения ред, като три от случаите са свързани с расистки прояви. Още един човек е бил арестуван заради отказ да свали маска, а друг – за неподчинение на полицейски разпореждания.

Припомняме, че по-рано този месец местните власти в Бирмингам взеха решение да не допускат гостуващи фенове на Макаби Тел Авив на стадиона, за да гарантират сигурността на всички присъстващи.

Футболната среща завърши с победа 2:0 за домакините от Астън Вила, но извън терена страстите останаха нажежени, а органите на реда демонстрираха готовност да реагират на всяка провокация.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    1 0 Отговор
    Лошото е, че убийство на ционист все още го третират като престъпление срещу човек. Дано скоро да се оправят нещата в международното законодателство.

    12:13 07.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ъъъъъъ

    0 0 Отговор
    Ционистите не са добре дошли...

    12:24 07.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ