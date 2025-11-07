Шестима задържани при напрегнати протести край "Вила Парк" в Бирмингам

Вечерта край стадион "Вила Парк" в Бирмингам премина под засилено полицейско присъствие и напрежение, след като стотици демонстранти се събраха в района преди футболния сблъсък между Астън Вила и Макаби Тел Авив от Лига Европа. В резултат на ескалиралите страсти и противопоставяне между произраелски и пропалестински групи, шестима души бяха арестувани, съобщават британски медии.

По данни на "Дейли Телеграф", протестиращите са издигали плакати и са скандирали лозунги, някои от които с обиден характер. Привърженици на двете страни са се струпали в непосредствена близост до стадиона, което е наложило безпрецедентни мерки за сигурност.

Около 700 униформени са били мобилизирани за охрана на събитието – брой, значително надвишаващ обичайното за подобни футболни срещи. Полицията на Уест Мидландс уточни, че четирима от задържаните са обвинени в нарушения на обществения ред, като три от случаите са свързани с расистки прояви. Още един човек е бил арестуван заради отказ да свали маска, а друг – за неподчинение на полицейски разпореждания.

Припомняме, че по-рано този месец местните власти в Бирмингам взеха решение да не допускат гостуващи фенове на Макаби Тел Авив на стадиона, за да гарантират сигурността на всички присъстващи.

Футболната среща завърши с победа 2:0 за домакините от Астън Вила, но извън терена страстите останаха нажежени, а органите на реда демонстрираха готовност да реагират на всяка провокация.