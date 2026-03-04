Блестящ старт за сестри Стоеви на престижния бадминтон турнир в Бирмингам

Българските бадминтон звезди Стефани и Габриела Стоеви дадоха силна заявка за успех на старта на един от най-реномираните турнири в света – надпреварата в Бирмингам, Англия, с внушителен награден фонд от 1 450 000 долара. Още в първия си мач от женските двойки, европейските шампионки демонстрираха класа и хладнокръвие, като надиграха категорично седмите в световната ранглиста – китайския тандем И Цзин Ли и Сюй Мин Ло.

Срещата приключи при резултат 21:15, 21:17 в полза на българките, които се нуждаеха от едва 53 минути, за да си осигурят място в следващия кръг.

Стефани и Габриела, които заемат десетата позиция в световната класация, контролираха събитията на корта още от самото начало. В първия гейм те не оставиха никакви шансове на своите опонентки, а във втората част показаха характер, като в решителните моменти реализираха три последователни точки, които им донесоха победата.

В следващия етап от турнира сестрите Стоеви ще се изправят срещу силната японска двойка Саяка Хирота и Аяко Сакурамото – сблъсък, който обещава много емоции и оспорвана битка на корта.