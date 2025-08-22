Новини
Ливърпул праща младок под наем в Бирмингам Сити

Ливърпул праща младок под наем в Бирмингам Сити

22 Август, 2025 17:24 459 0

Люис Кумас ще трупа опит в Чемпиъншип

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Младата надежда на Ливърпул, крилото Люис Кумас, е съвсем близо до преминаване под наем в Бирмингам Сити до края на настоящия футболен сезон.

Преговорите между двата английски клуба са в напреднала фаза, като единствената оставаща пречка е уточняването на финансовите параметри по сделката. Според източници, Кумас ще премине задължителните медицински тестове в Мидландс в рамките на следващите часове.

Въпреки това, процедурата по оформяне на трансфера едва ли ще приключи навреме, за да може талантливият футболист да дебютира още в предстоящия двубой на Бирмингам срещу Оксфорд Сити тази събота.

Очаква се финализирането на наема да даде възможност на Кумас да натрупа ценен опит и игрови минути в Чемпиъншип, докато Бирмингам Сити ще се възползва от неговата бързина и креативност по крилото.


