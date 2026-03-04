Комисия за защита на потребителите (КЗП) започва проверки на бензиностанциите заради цените на горивата. Това обяви в изявление пред журналисти служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова.

Щонова обяви, че е разговаряла с КЗП да стартират проверки по бензиностанциите. "Ще се анализира информацията, за да видим, ако има вдигане на цените, дали то е правомерно. Както вече беше споменато, имаме запаси, които би трябвало да са още на старите цени".

Законът за еврото ни дава възможност да налагаме санкции от 5 000 до 100 000 лева, а при повторно нарушение до 200 000 лева, отбеляза тя.

КЗП няма много правомощия в тази сфера, но ще работя и с всички останали отговорни институции като КЗК, има вече среща и ще подаваме информация и към тях и се надяваме и те да бъдат много активни, добави служебният министър.

Никой военен конфликт не се отразява добре за икономиката, особено когато е толкова близо до нас. В краткосрочен план не очакваме сътресения, премиерът също го подчерта, но както виждате, ситуацията се изменя, ние я следим и взимаме всички превантивни и оперативни мерки, когато и както е необходимо, каза още тя.

По рано служебният министър-председател Андрей Гюров каза, че България получава нефт и горива от места, които не са засегнати от военните действия, а в рафинерията в Бургас има достатъчно нефт.

За да се отрази скокът на цените на пазарите у нас, първо трябва да се направят нови доставки на по-високи цени; в момента това не е необходимо, тъй като разполагаме с достатъчно запаси. Собствениците на бензиностанциите потвърждават, че имат наличности и пазарът е спокоен. Ако се наблюдава покачване на цените, то не е резултат на физически недостиг или реално отражение на пазарите, а най-вече се дължи на непазарно поведение, обясни той.

Държавата няма да допусне страхът да се превърне в печалба, категоричен е служебният премиер.