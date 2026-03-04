Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
КЗП започва проверки на бензиностанциите заради цените на горивата

КЗП започва проверки на бензиностанциите заради цените на горивата

4 Март, 2026 14:21 1 024 12

  • кзп-
  • проверки-
  • бензиностанции-
  • цени

КЗП няма много правомощия в тази сфера, но ще работя и с всички останали отговорни институции като КЗК, има вече среща и ще подаваме информация и към тях и се надяваме и те да бъдат много активни, добави служебният министър

КЗП започва проверки на бензиностанциите заради цените на горивата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комисия за защита на потребителите (КЗП) започва проверки на бензиностанциите заради цените на горивата. Това обяви в изявление пред журналисти служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова.

Щонова обяви, че е разговаряла с КЗП да стартират проверки по бензиностанциите. "Ще се анализира информацията, за да видим, ако има вдигане на цените, дали то е правомерно. Както вече беше споменато, имаме запаси, които би трябвало да са още на старите цени".

Законът за еврото ни дава възможност да налагаме санкции от 5 000 до 100 000 лева, а при повторно нарушение до 200 000 лева, отбеляза тя.

КЗП няма много правомощия в тази сфера, но ще работя и с всички останали отговорни институции като КЗК, има вече среща и ще подаваме информация и към тях и се надяваме и те да бъдат много активни, добави служебният министър.

Никой военен конфликт не се отразява добре за икономиката, особено когато е толкова близо до нас. В краткосрочен план не очакваме сътресения, премиерът също го подчерта, но както виждате, ситуацията се изменя, ние я следим и взимаме всички превантивни и оперативни мерки, когато и както е необходимо, каза още тя.

По рано служебният министър-председател Андрей Гюров каза, че България получава нефт и горива от места, които не са засегнати от военните действия, а в рафинерията в Бургас има достатъчно нефт.

За да се отрази скокът на цените на пазарите у нас, първо трябва да се направят нови доставки на по-високи цени; в момента това не е необходимо, тъй като разполагаме с достатъчно запаси. Собствениците на бензиностанциите потвърждават, че имат наличности и пазарът е спокоен. Ако се наблюдава покачване на цените, то не е резултат на физически недостиг или реално отражение на пазарите, а най-вече се дължи на непазарно поведение, обясни той.

Държавата няма да допусне страхът да се превърне в печалба, категоричен е служебният премиер.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бензинджия

    8 6 Отговор
    Щом така-няма да има гориво

    Коментиран от #2

    14:24 04.03.2026

  • 2 Потребител

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бензинджия":

    Той бензина ви като разредена ракия.

    14:26 04.03.2026

  • 3 Берн

    16 1 Отговор
    Eй,че работна КЗП...,а досега за у...я. ли ме държаха ,че не проверяваха.Ифлацията лети.По-точно спекулация.

    Коментиран от #5

    14:27 04.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    3 4 Отговор
    За един ден 20 Ст нагоре

    14:35 04.03.2026

  • 5 Ха сега де...

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Берн":

    Най малко проверяваха докато в Бургас се преработваше руски петрол, а цените на горивата бяха като в Гърция и Италия. Кой печелеше докато се ползвахме от дерогацията? Същото сега пишат и унгарските медии, че въпреки многократно по евтиния руски петрол цените на горивата им са като в Австрия.

    14:35 04.03.2026

  • 6 адаша

    11 0 Отговор
    Ееее...! Тъкмо започнахме с тока , а сега трябва да спреме с него и да започнем с бензина. Ама нищо де... Скоро и с водомерите така. Изморихме се, бе! Каталясахме от проверки. То не че нещо ще помогнем, ама ще ръчкаме... Да! Обещаваме! Не щастници!

    14:36 04.03.2026

  • 7 Боко

    3 0 Отговор
    Комисията си лае , кервана си върви🤮

    15:04 04.03.2026

  • 8 На опашката съм

    3 2 Отговор
    Все още има базин де

    15:04 04.03.2026

  • 9 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Цените скочиха с 10 цента докато се усетите

    15:06 04.03.2026

  • 10 Бай Данчо

    1 0 Отговор
    КЗП и КЗК да идат да хванат Костовия именно той приложи тази пазарна икономика! Всеки да си определя цените стига да има кой да купува!

    15:08 04.03.2026

  • 11 социалист -анти капиталист

    0 0 Отговор
    Колкото направиха нещо с тока , толкова ще направят и с горивата

    15:20 04.03.2026

  • 12 Амиии

    1 0 Отговор
    Дори още не бяха изчерпили резервоарите по самите обекти и надуха яко цените!

    15:23 04.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове