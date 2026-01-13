Новини
Джеймс Хардън изпревари Шакил О'Нийл при реализаторите в НБА

Джеймс Хардън изпревари Шакил О’Нийл при реализаторите в НБА

13 Януари, 2026 12:25

Гардът на Лос Анджелис Клипърс вече заема 9-о място

Джеймс Хардън изпревари Шакил О’Нийл при реализаторите в НБА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Звездният гард на Лос Анджелис Клипърс - Джеймс Хардън, написа нова златна страница в историята на НБА, като се изкачи на деветото място сред най-резултатните играчи в лигата. По време на двубоя срещу Шарлът Хорнетс, 36-годишният американец демонстрира класата си, отбелязвайки впечатляващите 32 точки и така изведе „корабите“ до победа над „щършелите“.

С този забележителен успех Хардън вече разполага с общо 28 614 точки в кариерата си, с което изпревари легендарния Шакил О’Нийл, известен още като „Големият Аристотел“, който остава с 28 596 точки.

Постижението на Хардън затвърждава позицията му сред най-големите имена в баскетболната история и подчертава неговата изключителна последователност и талант на паркета.

Следващата цел пред Хардън е осмото място, заемано от емблематичния център Уилт Чембърлейн, който е натрупал внушителните 31 419 точки.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
