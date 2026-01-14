Буря на футболния фронт: Ботев Пловдив блокира трансфера на Око-Флекс въпреки платената сума от Левски

В българския футболен свят отново се разрази истинска буря, след като напрежението между Ботев Пловдив и Левски София достигна нов връх. Причината? Сагата около крилото Армстронг Око-Флекс, която не спира да държи феновете в напрежение.

"Сините" от София направиха решителна крачка, като преведоха сумата, необходима за активиране на откупната клауза на футболиста. Въпреки това, "жълто-черните" категорично отказват да се разделят с Око-Флекс, като излязоха с остра официална позиция, в която обвиняват Левски в некоректност и опит за заобикаляне на правилата.

"Канарчетата" потвърдиха, че на 14 януари 2026 г. са получили банков превод от столичния клуб, но подчертаха, че не признават плащането като легитимно активиране на клаузата. Причината – договорът на Око-Флекс все още е в сила, трансферният прозорец е затворен, а според Ботев има сериозни съмнения относно начина, по който се опитва да бъде осъществен трансферът.

В изявлението си пловдивчани не спестиха критики към Левски, обвинявайки ги в "наглост, неколегиалност и некоректност". От Ботев твърдят, че "сините" са осъществили директен контакт с футболиста и неговото обкръжение без знанието на клуба, както и че са се опитали да придобият играча чрез трети лица – действия, които според тях подкопават доверието във футболните правила у нас.

Ръководството на Ботев Пловдив вече е сезирало Българския футболен съюз и е готово да търси правата си и пред международни институции, ако се наложи. До окончателното разрешаване на казуса договорът на Око-Флекс остава в сила, а клубът категорично отказва да се поддаде на натиск или да приеме поставянето пред свършен факт.

От Ботев Пловдив излязоха с нова позиция:

"Във връзка с публичните спекулации около футболиста Армстронг Око-Флекс, ПФК Ботев Пловдив счита за необходимо да изрази своята позиция ясно и категорично.

ПФК Ботев Пловдив потвърждава, че на 14.01.2026 година, клубът е получил банков превод, нареден от ПФК Левски София, с основание „по нареждане и в полза на Армстронг Око-Флекс“.

Към настоящия момент ПФК Ботев Пловдив не признава това плащане като валидно активиране на откупна клауза, тъй като договорът на футболиста е действащ, трансферният прозорец не е отворен и съществува спор относно реда и начина, по който се прави опит за заобикаляне на регламентираната процедура.

Поведението на ПФК Левски София в този случай представлява неколегиалност, некоректност и наглост, изразяващи се в:

-опит за придобиване на състезател под действащ договор чрез трети лица;

-директен контакт с футболиста и неговото обкръжение без знанието и съгласието на настоящия му клуб;

-превеждане на средства с цел поставяне на ПФК Ботев Пловдив пред свършен факт.



Подобни действия не само противоречат на утвърдените принципи на коректност между футболните клубове, но и подкопават доверието в правилата, по които следва да функционира българският футбол.

ПФК Ботев Пловдив вече е сезирал БФC и ще използва всички предвидени от правилата механизми за защита на своите права, включително и пред международните институции, ако това се наложи.

До окончателното разрешаване на случая договорът на футболиста остава в сила. Клубът няма да приеме натиск, поставяне пред свършен факт или опити за заобикаляне на правилата.

ПФК Ботев Пловдив ще продължи да отстоява принципите на законност, прозрачност и уважение, както в защита на собствения си интерес, така и в интерес на българския футбол."