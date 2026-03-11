Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Байерн Мюнхен с нови кадрови проблеми: Трима ключови играчи аут за неопределено време

11 Март, 2026 20:04 534 0

Вратарят Йонас Урбих пострада по време на впечатляващата победа с 6:1 срещу Аталанта

Байерн Мюнхен с нови кадрови проблеми: Трима ключови играчи аут за неопределено време - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Баварският гранд Байерн Мюнхен се изправя пред сериозни предизвикателства, след като стана ясно, че три от основните фигури в състава ще отсъстват от терена за неопределен период. Клубът официално потвърди, че Йонас Урбих, Алфонсо Дейвис и Джамал Мусиала са получили травми и ще бъдат подложени на обстойни медицински прегледи.

Вратарят Йонас Урбих пострада по време на впечатляващата победа с 6:1 срещу Аталанта в първия осминафинален сблъсък от Шампионската лига. В самия край на срещата, при попадението на Марио Пашалич, Урбих получи тежък удар, довел до мозъчно сътресение. Състоянието му ще бъде наблюдавано внимателно от медицинския екип на Байерн.

Междувременно, канадският бързак Алфонсо Дейвис е диагностициран със скъсан мускул на дясното бедро – травма, която със сигурност ще го извади от игра за по-дълъг период. Това е сериозен удар за защитната линия на баварците, които разчитат на неговата скорост и креативност по фланга.

Джамал Мусиала, един от най-талантливите млади полузащитници в Европа, също се присъединява към списъка с контузени. Той е получил усложнение на стара травма в глезена, която го мъчеше още от лятото. Медицинският щаб на Байерн ще следи отблизо възстановяването му, за да избегне по-сериозни усложнения.


