Локомотив София започна зимните проверки с поражение в Анталия

Локомотив София стартира контролите от зимната си подготовка с неприятна загуба. В първия си приятелски мач, изигран на турска земя, столичните "железничари" отстъпиха с 0:2 на сръбския Радник (Сурдулица).

Срещата се проведе в популярния курорт Анталия, където българският тим се готви за пролетния дял от сезона.

Въпреки амбициозното начало, възпитаниците на Станислав Генчев не успяха да намерят верния път към вратата на съперника и допуснаха две попадения.

Двубоят бе белязан от неофициалния дебют на Джордан Айб – бившият футболист на Ливърпул, който започна като титуляр за Локомотив. Освен него, първи минути с мъжкия отбор записа и младият талант Михаил Захариев, който е едва на 17 години.

Интерес към срещата прояви и старши треньорът на Левски – Хулио Веласкес. Той използва свободния ден на "сините" в Анталия, за да наблюдава изявите на софийския си съперник.