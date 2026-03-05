Потвърдено: Ozzfest ще се завърне през 2027 г. с две вечери на Вила Парк

Ozzfest ще се завърне през 2027 г. с две вечери на стадион „Вила Парк“ на Астън Вила, мястото на историческия концерт „Back to the Beginning“ на Ози Озбърн и Black Sabbath през юли 2025 г.

Миналия месец социалните медийни канали на Ozzfest се раздвижиха и започнаха да загатват за завръщането на легендарното рок и метъл събитие през 2027 г.

Съпругата и мениджър на Ози, Шарън Озбърн, потвърди, че се правят планове за ренесанс на Ozzfest, а в новия епизод на подкаста „Озбърн“, Шарън и Джак хвърлиха повече светлина върху плановете.

„Ozzfest се завръща!“, заяви ентусиазирано Шарън. „Сега трябва да планираме всичко две години по-рано. Искаме да прекараме два дни в Бирмингам и след това да идем в Америка, и искаме да чуем от всички къде трябва да отидем в САЩ. Също така, трябва да намерим много млади, нови таланти, защото това би искал баща ви. Ще видим как ще се получи и ако хората го искат, ще бъдем там през следващите години".

Разкривайки, че Judas Priest са едни от вероятните изпълнители в Бирмингам, след като пропуснаха Back to the Beginning поради несъвпадение в графика, Шарън каза: „Искам да видя Роб Халфорд там. Следите ли го? Той измисля най-добрите реплики. Той е просто най-добрият.“

Шарън каза, че е обсъждала завръщането на Ozzfest с Ози преди смъртта му. „Ози и аз говорихме за това и той казваше: „Мислиш ли, че Ozzfest ще проработи без мен?“ А аз му отговарях: „Да, това е марка. Ще проработи и без теб.“ И той каза: „Трябва да го направим.“

Шарън Озбърн създава Ozzfest през 1996 г. в отговор на това, че Ози беше отстранен от програмата на Lollapalooza.

Първоначално двудневно събитие в Аризона и Калифорния, поради огромния си успех Ozzfest се превръща в турне в Северна Америка с фестивал във Великобритания, провеждан през 1998, 2001, 2002 и 2010 г.

Сред музикантите, които са свирили на събитието през десетилетията, са Metallica, Black Sabbath, Judas Priest, Slipknot, Mötley Crüe, Pantera, Evanescence, Jane's Addiction, Korn, Rob Zombie, Incubus, Linkin Park, System of a Down, Papa Roach, Disturbed...

Последният Ozzfest се проведе на 31 декември 2018 г. в The Forum в Лос Анджелис с водещ Ози Озбърн, а в програмата участваха Мерилин Менсън, Роб Зомби, Джонатан Дейвис, Body Count, Зак Сабат, DevilDriver и Wednesday 13.

Iron Maiden бяха съ-хедлайнери на турнето Ozzfest с Black Sabbath през лятото на 2005 г., но Шарън Озбърн твърди, че е саботирала последното изпълнение на Maiden в Hyundai Pavilion в Сан Бернардино заради коментари, за които се твърдяло, че е направил Брус Дикинсън.

По време на откриващото парче „Murders in the Rue Morgue“, Maiden бяха замеряни с яйца, чаши и капачки от бутилки от публиката, а мъж нахлу на сцената по време на „The Trooper“. стискайки американско знаме.

В резултат на фиаското, Шарън и Брус си размениха остри думи многократно през следващите години, но Брус наскоро призна, че всичко е било „буря в чаша“.

