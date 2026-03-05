Рекорден интерес към новия смартфон на Samsung

Сегментът на премиум смартфоните има нов безспорен шампион, а класациите за продажби изглеждат по-добре от всякога за корейците. Серията Samsung Galaxy S26 вече пренаписва историята, след като на MWC 2026 в Барселона тази седмица, Лим Сунг-таек, изпълнителен вицепрезидент на Samsung Electronics Korea, хвърли бомба по време на среща с SK Telecom. Той съобщи, че обемът на предварителните поръчки е скочил с 15% в сравнение с рекордния старт на S25 миналата година. Лим дори спомена възможността за рекорд в Гинес, тъй като само в Южна Корея цифрите се приближават до зашеметяващите 1,5 милиона бройки преди края на периода за предварителна продажба.

Galaxy S26 Ultra в момента „поглъща пазара”, като съставлява 70% от общия брой предварителни поръчки. Тази промяна потвърждава, че потребителите все повече пренебрегват повишенията на цените, предизвикани от липсата на чипове, в полза на най-модерния хардуер.

Макар че настоящите рекордни данни са съсредоточени в родната страна на Samsung – Корея, се очаква глобалният импулс да следва подобна траектория. Ако 15-процентното увеличение на продажбите се запази през следващата седмица, когато ще се състои глобалното пускане на пазара, S26 официално ще се превърне в най-успешното пускане на пазара в дългогодишната история на марката.