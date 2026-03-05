Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Рекорден интерес към новия смартфон на Samsung

5 Март, 2026 18:18 735 3

  • samsung-
  • galaxy-
  • s26-
  • s26 ultra

S26 Ultra е на път да постави изцяло нови постижения в индустрията

Рекорден интерес към новия смартфон на Samsung - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Сегментът на премиум смартфоните има нов безспорен шампион, а класациите за продажби изглеждат по-добре от всякога за корейците. Серията Samsung Galaxy S26 вече пренаписва историята, след като на MWC 2026 в Барселона тази седмица, Лим Сунг-таек, изпълнителен вицепрезидент на Samsung Electronics Korea, хвърли бомба по време на среща с SK Telecom. Той съобщи, че обемът на предварителните поръчки е скочил с 15% в сравнение с рекордния старт на S25 миналата година. Лим дори спомена възможността за рекорд в Гинес, тъй като само в Южна Корея цифрите се приближават до зашеметяващите 1,5 милиона бройки преди края на периода за предварителна продажба.

Galaxy S26 Ultra в момента „поглъща пазара”, като съставлява 70% от общия брой предварителни поръчки. Тази промяна потвърждава, че потребителите все повече пренебрегват повишенията на цените, предизвикани от липсата на чипове, в полза на най-модерния хардуер.

Макар че настоящите рекордни данни са съсредоточени в родната страна на Samsung – Корея, се очаква глобалният импулс да следва подобна траектория. Ако 15-процентното увеличение на продажбите се запази през следващата седмица, когато ще се състои глобалното пускане на пазара, S26 официално ще се превърне в най-успешното пускане на пазара в дългогодишната история на марката.


  • 1 Гост

    3 1 Отговор
    Само ултрата може да има подобрения, аз чакам 4та година за да ъпгрейдна, но всичко е едно и също... Буквало.

    18:30 05.03.2026

  • 2 шаа

    4 0 Отговор
    реклама, скрита като статия

    Коментиран от #3

    18:51 05.03.2026

  • 3 шишиян

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "шаа":

    аз съм вносител на самсунг, киа,....................

    19:16 05.03.2026