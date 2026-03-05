Иван Шишков: Сегашните служебни кабинети, след промените в Конституцията, са по-скоро партийни, отколкото експертни

Президентът Радев ще каже кои хора ще бъдат в неговите листи. Заявил съм ясно, че бих подкрепил партията на Румен Радев. Аз съм бил част от неговите служебния кабинети и мога да заявя, че те бяха много професионални. Ние трябваше да свършим критични неща в критични срокове, защото другите политици не си бяха свършили работата. Сегашните служебни кабинети, след промените в Конституцията, са по-скоро партийни, отколкото експертни.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият служебен министър на регионалното развитие арх. Иван Шишков, цитиран от novini.bg.

"Важно е министърът да е експерт и да може да работи в отбора на политиката. Президентът Радев назначаваше експерти, за да слуша тяхното мнение. Ето къде е разликата. Нито един от служебните кабинети от домовата книга не могат да се причислят на президента, независимо дали на Радев или Йотова. Имаше много сериозни слухове, че аз ще съм министър в сегашния кабинет. Целта беше да се покаже, че всички са в една сглобка и избирателната активност да падне отново", добави той.

"Проблемът с цената на водата е същият като с пътищата. Когато един проблем не се решава дълго време, се стига до това положение. Предишният редовен кабинет не каза истината за цената на водата, както не каза и истината за АМ "Хемус". Едно е да вдигаш цената на водата без да правиш без никакви подобрения във ВиК мрежата, съвсем друго е да вдигнеш цената и да инвестираш в мрежата или веднъж завинаги да решиш безводието в Плевен. Сега всичко се решава на парче и кампанийно без да имаме нито един цялостен инфраструктурен проект. В последните 13 години се нагледахме на една много лоша имитация на политика и това трябва да се промени", завърши Иван Шишков.