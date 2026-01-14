Новини
Левски подписа с Армстронг Око-Флекс

Левски подписа с Армстронг Око-Флекс

14 Януари, 2026

Договорът е до края на 2028 година

Левски подписа с Армстронг Око-Флекс - 1
Снимка: ПФК Левски
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски привлече нападателя Армстронг Око-Флекс, след като футболистът активира предвидения в договора му механизъм за предсрочно прекратяване на състезателните права срещу сумата от 300 000 евро, а клубът изпълни всички административни процедури съгласно действащите правила. Това съобщиха от "Герена".

Футболистът премина успешно медицински прегледи и подписа договор с клуба до края на 2028 година.

Трансферът бе реализиран в условията на висока конкуренция, включително при наличие на по-изгодни финансови предложения, според публични изявления от страна на ПФК „Ботев“ (Пловдив). В този контекст административният и спортно-техническият екип на „Левски“ демонстрира високо ниво на професионализъм, организация и дискретност, като финализира сделката по официалния ред и в кратки срокове.

Армстронг Око-Флекс е роден на 2 март 2002 година в Дъблин (Република Ирландия). Започва футболния си път в академията на „Арсенал“, а през лятото на 2018 г. преминава в „Селтик“. За втория тим на шотландския клуб записва 2 мача и 1 гол, а за представителния отбор – 2 участия, като става шампион на Шотландия.

В началото на 2021 г. преминава в „Уест Хям“, където изиграва 35 мача и отбелязва 14 гола за тима до 21 години, като има и 1 мач за първия състав. През лятото на 2022 г. играе под наем в „Суонзи“, за който записва 13 мача. Година по-късно е трансфериран в „ФК Цюрих“, където записва 37 мача и отбелязва 3 гола. През лятото на 2025 година става част от „Ботев“ (Пловдив), с чийто екип записва 15 мача и отбелязва 7 гола.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ура,,Ура

    1 0 Отговор
    Дреме ми на ........!

    21:27 14.01.2026

  • 2 Само ЦСКА

    1 2 Отговор
    На времето от Левски бяха ухо.Сега око.Игра на думи,но си е истина.

    21:42 14.01.2026

