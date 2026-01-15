Новини
Карлос Алкарас триумфира над Алекс де Минор в зрелищен благотворителен двубой в Мелбърн

15 Януари, 2026 15:58 330 0

Двамата състезатели се подготвят за Australian Open

Вълнуваща тенис вечер озари Мелбърн, където световният номер едно Карлос Алкарас демонстрира класата си, надделявайки над австралийската звезда Алекс де Минор с резултат 6:3, 6:4 в благотворителен мач. Събитието привлече вниманието на фенове и експерти, които с нетърпение очакват старта на Откритото първенство на Австралия.

Двамата топ тенисисти не само показаха завидна спортна форма, но и обединиха усилия в името на благородна кауза, превръщайки корта в арена на феърплей и взаимно уважение. Срещата бе част от финалната им подготовка преди първия за годината турнир от Големия шлем, който започва в края на седмицата.

Карлос Алкарас, който оглавява световната ранглиста, ще открие участието си на Australian Open срещу местния талант Адам Уолтън. От своя страна, Алекс де Минор, гордостта на австралийския тенис и шести в света, ще премери сили с италианеца Матео Беретини в първия кръг.


