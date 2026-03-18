Заседание на правната комисия - нов опит депутатите да разгледат Закона за лобизма

Депутатите от правната комисия в парламента с нов опит да разгледат на второ четене законопроекта за прозрачност и почтеност в управлението, по известен като Закон за лобизма. Това съобщават от БНТ.

Заради липсата на кворум, свиканото вчера заседание на комисията се провали.

Ако текстовете не бъдат приети преди ваканцията на депутатите по време на предизборната кампания, страната ни рискува да загуби близо 440 млн. евро безвъзмездно финансира по четвъртото плащане по ПВУ.