Заседание на правната комисия - нов опит депутатите да разгледат Закона за лобизма

18 Март, 2026 08:00 617 8

Заради липсата на кворум, свиканото вчера заседание на комисията се провали

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатите от правната комисия в парламента с нов опит да разгледат на второ четене законопроекта за прозрачност и почтеност в управлението, по известен като Закон за лобизма. Това съобщават от БНТ.

Заради липсата на кворум, свиканото вчера заседание на комисията се провали.

Ако текстовете не бъдат приети преди ваканцията на депутатите по време на предизборната кампания, страната ни рискува да загуби близо 440 млн. евро безвъзмездно финансира по четвъртото плащане по ПВУ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Че те всички партии в народното събрание

    6 0 Отговор
    са лобита на мафиите.

    08:04 18.03.2026

  • 2 Да почнат от законопроекта Йордан Цонев

    3 0 Отговор
    Законопроект внесен от Йордан Цонев: "Всяка седмица търговските банки и доставчиците на платежни услуги ще трябва да информират Националната агенция за приходите на кого откриват банкови и платежни сметки, както и на кого предоставят физически или виртуални ПОС-терминали за разплащане. остъпът до тази информация е важна и за налагането на обезпечителни мерки и провеждане на изпълнителни действия от публичните изпълнители на НАП при събиране на просрочени вземания, се казва в мотивите.".
    Вечният депутат Йордан Цонев. Права ли, банкова тайна, неприкосновеност на частен живот?

    08:08 18.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 кой мy дpeмe

    5 0 Отговор
    тошко един ден защитава с рога и копитца закона срещу разпространението на лични данни, а на другия ден вади лични данни срещу опоненти (цицелков), за да ги злепостави

    това нормално ли е ?

    08:18 18.03.2026

  • 5 пренос

    0 0 Отговор
    "Свъси София!".

    08:22 18.03.2026

  • 6 обем

    0 0 Отговор
    Лобита са на ББ.Шефа на М.

    08:23 18.03.2026

  • 7 Прометей

    0 0 Отговор
    Значи получават заплата,защото се опититват да работят?
    Кой работодател ще си назначи работник,с правото да се опитва да си върши работата?

    08:38 18.03.2026

  • 8 Калоян

    1 0 Отговор
    Значи ,ако предстои операция на роднина на някой депутат и излезе главния хирург и каже : ,Сори,ама не можахме да съберем екип за операцията,същият депутат ще махне с ръка и ще каже? ,,Разбирам , ние също така работим , карай да върви" ?

    08:43 18.03.2026

