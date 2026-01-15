Илиян Филипов с остри думи към Левски: „Това е безпрецедентна кражба! Рискувате целия си сезон“

Собственикът на Ботев Пловдив, Илиян Филипов, не скри възмущението си по повод трансферната сага около Армстронг Око-Флекс, който бе представен като ново попълнение на Левски. Филипов определи случилото се като „нагла кражба“ и предупреди, че подобни действия могат да провалят сезона на „сините“.

Ръководството на „канарчетата“ вече е сезирало Българския футболен съюз и ФИФА, настоявайки за намеса по казуса. Филипов подчерта, че Око-Флекс все още има действащ договор с Ботев и няма официално прекратяване на взаимоотношенията между двете страни. Въпреки това, Левски обяви футболиста за свой, което според собственика на пловдивчани е в разрез с всички правила.

„Ситуацията е повече от скандална! Око-Флекс напусна базата ни в Коматево, оставяйки колата си с ключовете на таблото, без да уведоми никого. Представители на Левски или негови агенти го прибраха, без да има официално разрешение. Ако това не е кражба, не знам какво е!“, заяви Филипов пред медиите.

Собственикът на Ботев разкри, че клубът е получил и други предложения за Око-Флекс, като е информирал Левски за предстоящи преговори на 21-ви. Въпреки това, играчът е бил убеден от баща си да подпише със „сините“, след като му е обещана годишна заплата от 220 000 евро и допълнителни бонуси, достигащи общо 660 000 евро за три години.

В социалните мрежи Филипов отправи директно предупреждение към Левски: „Не си съсипвайте сезона сами! С подобни действия поставяте под въпрос не само вашето бъдеще, но и целостта на българското първенство. Ние ще защитаваме правата си докрай!“

Докато институциите подготвят своите решения, напрежението между двата клуба расте.