Илиян Филипов с остри думи към Левски: „Това е безпрецедентна кражба! Рискувате целия си сезон“

Собственикът на Ботев Пловдив, Илиян Филипов, не скри възмущението си по повод трансферната сага около Армстронг Око-Флекс, който бе представен като ново попълнение на Левски. Филипов определи случилото се като „нагла кражба“ и предупреди, че подобни действия могат да провалят сезона на „сините“.
Ръководството на „канарчетата“ вече е сезирало Българския футболен съюз и ФИФА, настоявайки за намеса по казуса. Филипов подчерта, че Око-Флекс все още има действащ договор с Ботев и няма официално прекратяване на взаимоотношенията между двете страни. Въпреки това, Левски обяви футболиста за свой, което според собственика на пловдивчани е в разрез с всички правила.
„Ситуацията е повече от скандална! Око-Флекс напусна базата ни в Коматево, оставяйки колата си с ключовете на таблото, без да уведоми никого. Представители на Левски или негови агенти го прибраха, без да има официално разрешение. Ако това не е кражба, не знам какво е!“, заяви Филипов пред медиите.
Собственикът на Ботев разкри, че клубът е получил и други предложения за Око-Флекс, като е информирал Левски за предстоящи преговори на 21-ви. Въпреки това, играчът е бил убеден от баща си да подпише със „сините“, след като му е обещана годишна заплата от 220 000 евро и допълнителни бонуси, достигащи общо 660 000 евро за три години.
В социалните мрежи Филипов отправи директно предупреждение към Левски: „Не си съсипвайте сезона сами! С подобни действия поставяте под въпрос не само вашето бъдеще, но и целостта на българското първенство. Ние ще защитаваме правата си докрай!“
Докато институциите подготвят своите решения, напрежението между двата клуба расте.
1 Сзо
19:19 15.01.2026
2 Само Левски!
Флех не е изчезнал, не е избягал, не е предал футбола – просто е отишъл една крачка нагоре.
От Ботев – в най-добрия отбор в България, ЛЕВСКИ. Това не е драма, това е ъпгрейд!
Нормално е добрите играчи да отиват там, където има история, публика и амбиции.
Левски не се избира – Левски се заслужава.
Така че вместо да ревеш, радвай се, че си гледал Флех преди да стане синя машина.
Айде, горе главата – животът продължава, а Левски – винаги напред 💙
19:26 15.01.2026
3 🔹 С майтап
Всеки иска да играе пред пълни трибуни, не пред спомени 😉
19:28 15.01.2026
4 Ха ха
19:29 15.01.2026
5 🇧🇬🇮🇪🫶🏻💙🔥🔝
Флех не ви е длъжен – отиде в най-големия отбор.
Ботев е спирка, Левски е дестинация. Свиквай.
19:30 15.01.2026
6 Металик СопотЪ
19:30 15.01.2026