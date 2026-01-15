Новини
Илиян Филипов с остри думи към Левски: „Това е безпрецедентна кражба! Рискувате целия си сезон“

15 Януари, 2026 19:18 448 6

Напрежението по оста Пловдив - София не спира

Илиян Филипов с остри думи към Левски: „Това е безпрецедентна кражба! Рискувате целия си сезон“ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Собственикът на Ботев Пловдив, Илиян Филипов, не скри възмущението си по повод трансферната сага около Армстронг Око-Флекс, който бе представен като ново попълнение на Левски. Филипов определи случилото се като „нагла кражба“ и предупреди, че подобни действия могат да провалят сезона на „сините“.

Ръководството на „канарчетата“ вече е сезирало Българския футболен съюз и ФИФА, настоявайки за намеса по казуса. Филипов подчерта, че Око-Флекс все още има действащ договор с Ботев и няма официално прекратяване на взаимоотношенията между двете страни. Въпреки това, Левски обяви футболиста за свой, което според собственика на пловдивчани е в разрез с всички правила.

„Ситуацията е повече от скандална! Око-Флекс напусна базата ни в Коматево, оставяйки колата си с ключовете на таблото, без да уведоми никого. Представители на Левски или негови агенти го прибраха, без да има официално разрешение. Ако това не е кражба, не знам какво е!“, заяви Филипов пред медиите.

Собственикът на Ботев разкри, че клубът е получил и други предложения за Око-Флекс, като е информирал Левски за предстоящи преговори на 21-ви. Въпреки това, играчът е бил убеден от баща си да подпише със „сините“, след като му е обещана годишна заплата от 220 000 евро и допълнителни бонуси, достигащи общо 660 000 евро за три години.

В социалните мрежи Филипов отправи директно предупреждение към Левски: „Не си съсипвайте сезона сами! С подобни действия поставяте под въпрос не само вашето бъдеще, но и целостта на българското първенство. Ние ще защитаваме правата си докрай!“

Докато институциите подготвят своите решения, напрежението между двата клуба расте.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сзо

    1 1 Отговор
    Гонзо?

    19:19 15.01.2026

  • 2 Само Левски!

    3 0 Отговор
    Филипе, айде стига си ревал, бе!
    Флех не е изчезнал, не е избягал, не е предал футбола – просто е отишъл една крачка нагоре.
    От Ботев – в най-добрия отбор в България, ЛЕВСКИ. Това не е драма, това е ъпгрейд!
    Нормално е добрите играчи да отиват там, където има история, публика и амбиции.
    Левски не се избира – Левски се заслужава.
    Така че вместо да ревеш, радвай се, че си гледал Флех преди да стане синя машина.
    Айде, горе главата – животът продължава, а Левски – винаги напред 💙

    19:26 15.01.2026

  • 3 🔹 С майтап

    3 0 Отговор
    Флех просто смени жълто-черното за истински цветове.
    Всеки иска да играе пред пълни трибуни, не пред спомени 😉

    19:28 15.01.2026

  • 4 Ха ха

    2 0 Отговор
    Тоя орева орталъка.Абе Папагал проскубан защо подписваш такива договори и сега ревеш..А оня Йорданов същата работа ,между другото колко пари взе за него или ти го взеха Припознатите бедава.За него нищо не казваш.

    19:29 15.01.2026

  • 5 🇧🇬🇮🇪🫶🏻💙🔥🔝

    1 0 Отговор
    Филипе, плачеш сякаш са закрили футбола.
    Флех не ви е длъжен – отиде в най-големия отбор.
    Ботев е спирка, Левски е дестинация. Свиквай.

    19:30 15.01.2026

  • 6 Металик СопотЪ

    1 0 Отговор
    В Пловдив има само един отбор - Локо! Само Левски!

    19:30 15.01.2026

