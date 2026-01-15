Новини
18-годишната Елизара Янева се класира за четвъртфиналите в Манчестър

15 Януари, 2026 20:44 394 0

Родната тенисистка елиминира представителката на домакините Емили Апълтън

18-годишната Елизара Янева се класира за четвъртфиналите в Манчестър - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Елизара Янева продължава впечатляващото си представяне и се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в зала в Манчестър с награден фонд 40 000 долара.

18-годишната българка се наложи във втория кръг с 6:3, 4:6, 6:1 над представителката на домакините Емили Апълтън. Двубоят продължи час и 47 минути.

Янева проби за 3:1 в първия сет и запази преднината си за крайното 6:3. Втората част бе значително по-оспорвана, а британката успя да изравни сетовете с единствения си пробив в десетия гейм. В решителния трети сет обаче българката демонстрира по-голямата си класа – поведе с 4:0 и без проблеми затвори мача с убедителното 6:1.


На старта на турнира Янева постигна впечатляваща победа над поставената под №6 в схемата Нома Акугуе от Германия, която заема 269-о място в световната ранглиста.

В мач за място на полуфиналите българката ще се изправи срещу победителката от двубоя между втората поставена Катрин Себов (Канада) и Хана Клугман (Великобритания).


