Гюров преди МС: Имаме голяма отговорност-българите да упражнят правото си на глас спокойно, прозрачно и по честен начин

Гюров преди МС: Имаме голяма отговорност-българите да упражнят правото си на глас спокойно, прозрачно и по честен начин

18 Март, 2026 09:36 549 19

  • андрей гюров-
  • отговорност-
  • българи-
  • право на глас-
  • честен начин

Служебният премиер призова за масово гласуване, "защото най-голямата победа на изборите е участието"

Гюров преди МС: Имаме голяма отговорност-българите да упражнят правото си на глас спокойно, прозрачно и по честен начин - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет провежда редовното си заседание. "Миналата година стотици хиляди български граждани излязоха по площадите и отказаха да приемат, че властта може да бъде средство за употреба на малцина за сметка на всички останали. Освен това не приеха, че закони може да се гласуват за 26 секунди и без обсъждане. Справедливостта не може да е функция на връзки и зависимости", каза Андрей Гюров преди началото на заседанието на служебното правителство, цитиран от Нова телевизия.
По думите му служебното правителство няма да участва по никакъв начин в предизборната кампания. Но е предприело мерки за опазването на честността на вота. "Имаме голяма отговорност - българите да упражнят правото си на глас спокойно, прозрачно и по честен начин. Работим за това - МВР провежда спецакции срещу купения вот. Слагаме край на тъмните стаички, въвеждаме ясни стандарти за паравани. Така ще запазим тайната на вота и ще попречим на контрола на бюлетини. Попречихме социалните помощи да се ползват като средство за натиск", заяви Гюров. И призова към масово гласуване, "защото най-голямата победа на изборите е участието".
Очаква се служебната власт да даде повече яснота кога ще бъде преведена обещаната помощ от 20 евро заради скъпите горива по сметките на гражданите.

Преди дни служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов обясни, че право на нея имат всички физически лица със средномесечен доход до двукратния размер на линията на бедност, което означава 780 евро, стига да имат личен автомобил или сключен лизинг.

Сред точките, заложени в дневния ред, е изборът на председатели на Съвета за икономически анализи, на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие, на Съвета за развитие на гражданското общество и на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    8 2 Отговор
    тошко един ден защитава с рога и копитца закона срещу изнасяне на лични данни, а на другия ден вади лични данни срещу опоненти (цицелков), за да ги злепостави

    това нормално ли е ?

    09:44 18.03.2026

  • 2 честен ционист

    3 8 Отговор
    Българският Хуан Гуайдо с подправения дневник.

    09:45 18.03.2026

  • 3 мьрсулъ

    9 4 Отговор
    само не разбрах що съм бил "дльжен" да овластявам безплатно престъпници че и да им плащам заплатата, която е в пъти над мойта

    Коментиран от #6

    09:45 18.03.2026

  • 4 Овца

    8 4 Отговор
    Е тоя дето ще иде да гласува. От над 35 години са си едни и същи бе. Не се ли осъзнахте най после.

    09:46 18.03.2026

  • 5 Разбира се

    9 3 Отговор
    Божо-Косичката ще се погрижи изборите да бъдат най-честните до сега.

    09:46 18.03.2026

  • 6 кой му дреме

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "мьрсулъ":

    бедните са длъжни да издържат богатите

    09:47 18.03.2026

  • 7 Някой

    5 4 Отговор
    Ще гласувам ако: - "депутатите" станат 120 бройки и да не получават заплати. Иначе КЪШ.

    09:48 18.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Да Бе

    8 1 Отговор
    Най голята ви отговорност е да пазите българина от бедност и войни, а вие за избори ми говорите

    09:53 18.03.2026

  • 10 Едно Ферари цвят червен за Вас народе,

    2 1 Отговор
    и едно Ферари цвят червен за мен Народе, Слава на ИТН.❤️🇧🇬🤣🚗🚘

    09:54 18.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 гласувайте с номер 11

    2 3 Отговор
    Сами нашия шеф има книжка за самолет!

    10:00 18.03.2026

  • 13 така е

    5 2 Отговор
    Колко от вас си спомнят, че преди 30 години мутрите се пръкнаха от спортните среди в България? Новото спортно обкръжение на радев не са ли новите Мутри? На тях ли връща България новия Месия?

    Коментиран от #16

    10:02 18.03.2026

  • 14 Истински лъжи

    6 1 Отговор
    Стига глупости ако това наистина стане сте на бунището на историята(визирам ППДБ и подобните на тях атлантически марионетки)!

    10:09 18.03.2026

  • 15 Боко

    3 0 Отговор
    Кучка на кирчо и кокорчо💩💩🤮🤮👌

    10:19 18.03.2026

  • 16 провинциалист

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "така е":

    Мутрите бяха млади прохождащи спортисти, които ситемата изхвърли на улицата да си намират път в живота и да се оправят както могат. При Радев има хора с реализация. Какво ще излезе от цялата работа е съвсем друг въпрос, но да се търсят аналози с мутри е неадекватно. Особено при наличието на доказани представители на прослойката в другите т.нар. партии.

    10:33 18.03.2026

  • 17 Майора

    4 0 Отговор
    Ало Гюров , честни избори с кабинет на ПП/ДБ , със свое МВР , свои началник служби и овладяна цялата власт в страната , не става!

    10:46 18.03.2026

  • 18 1102

    1 0 Отговор
    Демек,гласувайте, за дадете легитимност на поредните измамници, Аааа,не,мерси! хаха

    11:08 18.03.2026

  • 19 Анонимен

    1 0 Отговор
    Спокойни, прозрачни и честни избори без 100% контролно броене са невъзможни!

    11:18 18.03.2026

