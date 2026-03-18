Гюров преди МС: Имаме голяма отговорност-българите да упражнят правото си на глас спокойно, прозрачно и по честен начин

Министерският съвет провежда редовното си заседание. "Миналата година стотици хиляди български граждани излязоха по площадите и отказаха да приемат, че властта може да бъде средство за употреба на малцина за сметка на всички останали. Освен това не приеха, че закони може да се гласуват за 26 секунди и без обсъждане. Справедливостта не може да е функция на връзки и зависимости", каза Андрей Гюров преди началото на заседанието на служебното правителство, цитиран от Нова телевизия.
По думите му служебното правителство няма да участва по никакъв начин в предизборната кампания. Но е предприело мерки за опазването на честността на вота. "Имаме голяма отговорност - българите да упражнят правото си на глас спокойно, прозрачно и по честен начин. Работим за това - МВР провежда спецакции срещу купения вот. Слагаме край на тъмните стаички, въвеждаме ясни стандарти за паравани. Така ще запазим тайната на вота и ще попречим на контрола на бюлетини. Попречихме социалните помощи да се ползват като средство за натиск", заяви Гюров. И призова към масово гласуване, "защото най-голямата победа на изборите е участието".
Очаква се служебната власт да даде повече яснота кога ще бъде преведена обещаната помощ от 20 евро заради скъпите горива по сметките на гражданите.
Преди дни служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов обясни, че право на нея имат всички физически лица със средномесечен доход до двукратния размер на линията на бедност, което означава 780 евро, стига да имат личен автомобил или сключен лизинг.
Сред точките, заложени в дневния ред, е изборът на председатели на Съвета за икономически анализи, на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие, на Съвета за развитие на гражданското общество и на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.
това нормално ли е ?
6 кой му дреме
До коментар #3 от "мьрсулъ":бедните са длъжни да издържат богатите
09:47 18.03.2026
16 провинциалист
До коментар #13 от "така е":Мутрите бяха млади прохождащи спортисти, които ситемата изхвърли на улицата да си намират път в живота и да се оправят както могат. При Радев има хора с реализация. Какво ще излезе от цялата работа е съвсем друг въпрос, но да се търсят аналози с мутри е неадекватно. Особено при наличието на доказани представители на прослойката в другите т.нар. партии.
10:33 18.03.2026
