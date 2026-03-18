Найден Тодоров: Искам да спрем да говорим само за пари

18 Март, 2026 09:46 719 15

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Искам да спрем да говорим само за пари и да почнем да говорим за смисъла на това, което правим. Това каза служебният министър на културата Найден Тодоров в студиото на "Денят започва" по БНТ.

Министър Тодоров обясни, че начинът на финансиране на театрите у нас е трябвало да бъде променен още преди няколко години, когато се е разбрало, че настоящият вече не работи. Този модел е довел дотам, че държавните културни институти са се превърнали в пазарни конкуренти на частните, което Найден Тодоров определи като „абсурд“. За него проблем и това, че в момента в културата се измерва количество, а не качество, което той се надява да промени.

Найден Тодоров, служебен министър на културата: „Трябва да се измерва не количество, оборот на пари, колко пари печелим. Трябва да се измерва каква продукция създаваме, за кого я създаваме, какво е нейното отражение върху обществото. Естествено, приходът е един от тях. Броят посетители. Броят посетители в града, в който сте ситуирани. Защото това, което се случва в момента е, че театри, които се намират в малки градове, им се налагат да пътуват из цялата страна, понеже в този град няма достатъчно публика, за да направят онези приходи, които им се изискват по закон. Съответно, трябва да се сложи формула, по която посетителите в театъра да са процентно обвързани с населението в съответното място. Защото няма как да искаме от Софийска филхармония да има 1200 човека публика на концерт и да искаме от Симфониета Видин да има 1200 човека публика на концерт. Това е убийство, например, за Видинския оркестър. Единият от измерителите е какво е съотношението на хората, които се интересуват от култура и влизат в залата спрямо населението в града или в това населено място. Друг от измерителите е работата с млади хора. Трети от измерителите е постановки на нови произведения. Работа със съвременни творци.“

Започва битка за промяна на стандарта, по който се финансират музеи, галерии и читалища, допълни министърът на културата. Сред другите проблеми в системата е и Фонд „Култура“, който в началото си е оперирал с 200-300 хиляди лева, а сега, по Плана за възстановяване и устойчивост средствата са нараснали до 90 млн. Министърът увери, че няма да има проблем с финансирането на проектите, назначени са нови верификатори, а скоро ще има и конкурс за нов директор.

По повод Националния филмов център, Николай Тодоров изтъкна, че в тази област има работещи решения в други държави и не е необходимо „да се открива топлата вода“.

Министерството на културата е подготвило 220 събития по повод 150 години от Априлското въстание, то ще бъде отбелязано във всеки по-голям град у нас, каза Найден Тодоров.

Найден Тодоров, служебен министър на културата: „Подготвяме и решение на Министерския съвет, което ще обсъждаме в петък с министъра на финансите за допълнителни средства за събития в общините, в които се е случило Априлското въстание. Имаме съвместни инициативи с Министерството на образованието, с които имам среща днес на обяд точно по този повод. Готвим се усилено за Априлското въстание. В София ще има две големи събития. Едното ще е на Националния исторически музей, другото ще бъде в Националния дворец на културата, със съставите на Българско национално радио. Така че ние не сме забравили Априлското въстание. Ние няма как да го забравим, защото ако го нямаше него, нямаше да има България. В момента се опитваме да наваксаме тези изпуснати срокове и съм твърдо убеден, че то ще правим. Акцентите ще бъдат освен София и общините в които се е случило Априлското въстание, но всъщност то ще бъде отбелязано в всички по-големи населени места в България."


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 6 Отговор
    Скоро ще говорите за пари в милиони.

    09:46 18.03.2026

  • 2 Да Бе

    6 0 Отговор
    С шуробаджанаци актьори не се създават. Актьорството е талант, който само доизграэдаш. Някой да посочи един съвременен актьор който има талант.....

    Коментиран от #7

    09:50 18.03.2026

  • 3 Факирчев

    5 0 Отговор
    този не го ли бяха разработвали покрай финансови далавери в аРазград,Смолян ,Пазарджик???

    Коя креатура си е позволила да го върне като министър

    Коментиран от #5

    10:02 18.03.2026

  • 4 Истината

    3 2 Отговор
    Истината е, че който го мързи да работи - става актьор.

    10:14 18.03.2026

  • 5 разбира се

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факирчев":

    комунистическата, дс агентурската ....

    10:15 18.03.2026

  • 6 Механик

    5 1 Отговор
    А ти лично, каква и колко продукция създаваш бе?
    Продукция създаваме НИЕ, дето работим, а вие създавате празнодумия и нищоправене.
    Не трябвало да говорим за пари ли? Да ма на бензиностанцията и в магазина ми викат "говорете ми В ПАРИ".
    За какво трябва да говорим, когато е станало така, че всичко опира до пари? М?
    Ех, Белене, Белене, ти велики възпитателю!

    10:16 18.03.2026

  • 7 Механик

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да Бе":

    Що бе? Ами Иво Каръков? Е на сутринта имаше статия, че му дали 800000 под формата на някакви грантове.
    Не е ли талантлив човекът? А ти викаш, че нямало талантливи актьори. Талант до таланта, а между тях отново талант.

    10:18 18.03.2026

  • 8 Солютно!

    1 0 Отговор
    те и без това фиатните пари претърпяват в момента фиаско. Вече трабва да говорим за злато, сребро, диамнти и крипто!

    10:45 18.03.2026

  • 9 Зъл пес

    3 0 Отговор
    Лесно е да говориш така,когато лапаш хилядна заплата от държавната копана.

    10:45 18.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 парите са по програми

    1 0 Отговор
    на иво 750 милиона . поне да беше отишъл на евровизия . култура . каква ти култура . за лешояди и рейнджъри еко 4 милиона . каква ти природа . туризъм ли . енергетиката потъва . чакаме краден петрол .

    10:54 18.03.2026

  • 12 Хмм

    2 0 Отговор
    ама разбира се, да даваме фантастични хонорари на чужденци, които се подиграват с народната памет и да им охраняваме постановките с полиция от недоволните зрители, чиито пари харчите, но те нетрябва да протестират и да не ги интересува за какво разточителствате на техен гръб, на всичко отгоре Малкович е искал друга постановка, но директорът на театъра е настоял да е точно тази, която осмива героите от Сливница

    10:55 18.03.2026

  • 13 Европапари

    0 0 Отговор
  • 15 и каква продукция създавате ве мишоци

    1 0 Отговор
    голяма чалгарска култура и театри пълнещи се с скучаещи и снобари

    11:08 18.03.2026

