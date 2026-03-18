Звездата от „Емили в Париж“ Лили Колинс става на 37 г. днес

Лили Колинс е сред най-разпознаваемите актриси на своето поколение – звезда, която съчетава класическа красота, модерен стил и разнообразни актьорски роли. На 18 март 2026 г. Колинс навършва 37 години, а скоро ѝ предстои най-впечатляващата роля в кариерата – да се превъплъти в легендарната Одри Хепбърн, пише tialoto.bg

Родена в Гилдфорд, Великобритания, тя израства в Лос Анджелис и още от ранна възраст попада в света на киното и медиите. Днес актрисата е известна както с филмовите си превъплъщения, така и с ролята си в популярния сериал „Емили в Париж“, превърнал се в един от най-гледаните романтични сериали на Netflix.

На пръв поглед е крехка и нежна, но носи у себе си онова класическо аристократично излъчване, присъщо на актрисите от Златната ера на Холивуд.

Лили Колинс е дъщеря на легендарния британски музикант Фил Колинс и американката Джил Тавелман. След развода на родителите ѝ през 1996 г., тя се мести с майка си в Лос Анджелис, където прекарва по-голямата част от детството си.

Още като дете проявява интерес към сцената и медиите. Тя посещава престижното училище Harvard-Westlake и по-късно учи журналистика в Университета на Южна Калифорния. Преди да се превърне в актриса, Колинс пише статии и колонки за издания като Seventeen, Teen Vogue и Los Angeles Times, а като тийнейджърка води собствена колонка в списание Elle Girl.

Лили Колинс се появява на екрана още на две години в телевизионна продукция на BBC. Истинският ѝ пробив обаче идва през 2009 г. с участието в успешната спортна драма The Blind Side. Филмът се превръща в огромен касов хит и дава силен старт на кариерата на младата актриса.

В следващите години тя се появява в различни жанрове – от екшън и трилър до фентъзи и романтични истории. Сред ранните ѝ филми са Priest, Abduction, както и приказната адаптация „Огледалце, огледалце“, в която играе Снежанка. По-късно се превъплъщава и в главната героиня Клеъри Фрей във фентъзи продукцията The Mortal Instruments: City of Bones.

След първоначалните си филмови успехи Колинс започва да поема и по-сериозни драматични роли. През 2016 г. участва в романтичната комедия Rules Don’t Apply, която ѝ носи първата номинация за награда „Златен глобус“.

Година по-късно актрисата получава силно признание за изпълнението си във филма To the Bone, в който играе млада жена, страдаща от анорексия. Ролята е особено лична за Колинс, тъй като самата тя е преживяла хранително разстройство в младежките си години.

Колинс участва и в биографични и драматични филми като Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, Tolkien и Mank, където играе ролята на Рита Александър – асистентка на сценариста Херман Манкевич.

През 2020 г. Лили Колинс се превръща в международна телевизионна звезда благодарение на сериала „Емили в Париж“. В продукцията на Netflix тя играе Емили Купър – амбициозна американка, която започва работа в маркетингова агенция в Париж.

Сериалът бързо се превръща в глобален хит, а стилът на героинята, парижката атмосфера и романтичните сюжетни линии печелят милиони зрители. Ролята носи на Колинс номинация за „Златен глобус“, а самата тя участва и като продуцент на проекта.

Освен актриса, Лили Колинс е и разпознаваема модна фигура. С изразителните си вежди и класическа красота тя често е сравнявана с актриси от Златната ера на Холивуд. Участвала е в редица модни кампании и през 2026 г. става глобален посланик на модната платформа Zalando.

През 2017 г. издава мемоарната книга Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me, в която откровено говори за натиска на публичния живот, психичното здраве и проблемите с образа на тялото.

Лили Колинс се омъжва за режисьора Чарли Макдауъл през 2021 г. Двамата поддържат сравнително дискретен личен живот далеч от медийното внимание. През 2025 г. актрисата съобщава, че първото им дете – дъщеря – е родено чрез сурогатно майчинство.

Днес Лили Колинс е една от актрисите, които успешно съчетават холивудско кино, стрийминг сериали и модна индустрия. Със своята елегантна визия и актьорска гъвкавост тя продължава да изгражда своята успешна кариера.

От ранните си роли до грандиозния успех на „Емили в Париж“, Колинс се утвърди като актриса с характерен стил и силно присъствие – модерна звезда с класическо аристократично излъчване.