Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона с победа над Расинг Сантандер за Купата на Краля

Барселона с победа над Расинг Сантандер за Купата на Краля

16 Януари, 2026 00:12 562 0

  • барселона -
  • турнир-
  • купата на краля-
  • расинг сантандер-
  • ламин ямал-
  • феран торес

Каталунците си осигуриха място на четвъртфиналите

Барселона с победа над Расинг Сантандер за Купата на Краля - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона направи поредната крачка към защита на трофея си в турнира за Купата на Краля, след като се наложи с 2:0 като гост над коравия тим на Расинг Сантандер.

Двубоят започна с предпазлива игра от страна и на двата отбора, като домакините от Ла Лига 2 демонстрираха завидна организация в защита и не позволиха на именития си съперник да създаде чисти положения през първата част.

Барселона, която е абсолютен рекордьор по трофеи в надпреварата с внушителните 32 купи, срещна сериозна съпротива и трябваше да изчака до второто полувреме, за да открие резултата.

В 66-ата минута Феран Торес най-сетне разпечата вратата на Расинг, след като получи прецизен пас от Фермин Лопес и с хладнокръвен удар даде преднина на гостите.

Домакините опитаха да се върнат в мача, но класата на Барса си каза думата в добавеното време, когато младата звезда Ламин Ямал оформи крайното 2:0 след асистенция на Рафиня.

С този успех каталунците си осигуриха място на четвъртфиналите и продължават да мечтаят за нов триумф в турнира.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ