Барселона с победа над Расинг Сантандер за Купата на Краля

Барселона направи поредната крачка към защита на трофея си в турнира за Купата на Краля, след като се наложи с 2:0 като гост над коравия тим на Расинг Сантандер.

Двубоят започна с предпазлива игра от страна и на двата отбора, като домакините от Ла Лига 2 демонстрираха завидна организация в защита и не позволиха на именития си съперник да създаде чисти положения през първата част.

Барселона, която е абсолютен рекордьор по трофеи в надпреварата с внушителните 32 купи, срещна сериозна съпротива и трябваше да изчака до второто полувреме, за да открие резултата.

В 66-ата минута Феран Торес най-сетне разпечата вратата на Расинг, след като получи прецизен пас от Фермин Лопес и с хладнокръвен удар даде преднина на гостите.

Домакините опитаха да се върнат в мача, но класата на Барса си каза думата в добавеното време, когато младата звезда Ламин Ямал оформи крайното 2:0 след асистенция на Рафиня.

С този успех каталунците си осигуриха място на четвъртфиналите и продължават да мечтаят за нов триумф в турнира.