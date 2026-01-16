Трансфер по оста Гьозтепе - Ботев Пловдив

Ботев Пловдив ще подсили защитната си линия с ново попълнение от турския Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов. Младият и перспективен ляв бек Закария Тиндано, който е само на 18 години и идва от Кот д’Ивоар, ще се присъедини към състава на Херо под наем до края на сезона.

Тиндано, който може да покрие цялата лява зона на терена, вече е натрупал ценен опит с младежкия отбор на Гьозтепе, а през зимната подготовка впечатли с изявите си в контролите срещу Сьоке (9:1) и ЦСКА 1948 (2:1).

През лятото талантливият защитник пристигна в турския клуб от Емпайър Академи и подписа дългосрочен договор до 2029 година. За дублиращия тим на Гьозтепе той записа 13 мача и реализира едно попадение.

Новината за трансфера беше потвърдена от наставника на Ботев Пловдив Димитър Димитров-Херо, който заяви: „Футболист на Гьозтепе също ще ни бъде преотстъпен, той е от Кот д’Ивоар.“

В същото време клубът категорично опроверга слуховете, че нападателят на Гьозтепе Ибрахим Сабра ще се присъедини към „жълто-черните“ под наем.