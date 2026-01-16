Новини
Спорт »
Бг футбол »
Трансфер по оста Гьозтепе - Ботев Пловдив

Трансфер по оста Гьозтепе - Ботев Пловдив

16 Януари, 2026 08:19 630 0

  • ботев пловдив-
  • гьозтепе-
  • закария тиндано-
  • ляв защитник-
  • трансфер-
  • под наем-
  • станимир стоилов-
  • димитър димитров-херо-
  • efbet лига-
  • футболни новини

Закария Тиндано ще се присъедини към състава на Херо под наем до края на сезона

Трансфер по оста Гьозтепе - Ботев Пловдив - 1
Снимка: Instagram
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив ще подсили защитната си линия с ново попълнение от турския Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов. Младият и перспективен ляв бек Закария Тиндано, който е само на 18 години и идва от Кот д’Ивоар, ще се присъедини към състава на Херо под наем до края на сезона.

Тиндано, който може да покрие цялата лява зона на терена, вече е натрупал ценен опит с младежкия отбор на Гьозтепе, а през зимната подготовка впечатли с изявите си в контролите срещу Сьоке (9:1) и ЦСКА 1948 (2:1).

През лятото талантливият защитник пристигна в турския клуб от Емпайър Академи и подписа дългосрочен договор до 2029 година. За дублиращия тим на Гьозтепе той записа 13 мача и реализира едно попадение.

Новината за трансфера беше потвърдена от наставника на Ботев Пловдив Димитър Димитров-Херо, който заяви: „Футболист на Гьозтепе също ще ни бъде преотстъпен, той е от Кот д’Ивоар.“

В същото време клубът категорично опроверга слуховете, че нападателят на Гьозтепе Ибрахим Сабра ще се присъедини към „жълто-черните“ под наем.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ