Новини
Спорт »
Тенис »
Още един български тенис четвъртфинал тази седмица - Гергана Топалова в Топ 8 в Аржентина

Още един български тенис четвъртфинал тази седмица - Гергана Топалова в Топ 8 в Аржентина

16 Януари, 2026 09:50 408 0

  • гергана топалова -
  • четвъртфинал-
  • тенис -
  • турнир-
  • буенос айрес -
  • аржентина

Българката елиминира представителката на домакините Карла Маркъс

Още един български тенис четвъртфинал тази седмица - Гергана Топалова в Топ 8 в Аржентина - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей кортове в Буенос Айрес (Аржентина) с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.

Поставената под №7 българка елиминира представителката на домакините Карла Маркъс със 7:5, 6:3 за 1 час и 40 минути игра.


Двете си размениха по два пробива в началото на двубоя, след което Топалова направи решаващ брейк в 12-ия гейм и затвори първия сет в своя полза. Във втората част паднаха цели седем пробива в девет гейма, но българката дръпна с 3:1 и без особени затруднения стигна до крайния успех.


В спор за място на полуфиналите Топалова ще се изправи срещу друга представителка на домакините – Хустина Мария Гонсалес Даниеле.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ