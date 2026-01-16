Още един български тенис четвъртфинал тази седмица - Гергана Топалова в Топ 8 в Аржентина

Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей кортове в Буенос Айрес (Аржентина) с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.

Поставената под №7 българка елиминира представителката на домакините Карла Маркъс със 7:5, 6:3 за 1 час и 40 минути игра.



Двете си размениха по два пробива в началото на двубоя, след което Топалова направи решаващ брейк в 12-ия гейм и затвори първия сет в своя полза. Във втората част паднаха цели седем пробива в девет гейма, но българката дръпна с 3:1 и без особени затруднения стигна до крайния успех.



В спор за място на полуфиналите Топалова ще се изправи срещу друга представителка на домакините – Хустина Мария Гонсалес Даниеле.