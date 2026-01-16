Новини
Ясни са съперниците на България в турнира в Индонезия

Ясни са съперниците на България в турнира в Индонезия

16 Януари, 2026 16:30 467 1

  • перу-
  • индонезия-
  • сейнт китс и невис-
  • българия-
  • футбол-
  • национален отбор-
  • турнир

Националният отбор на България по футбол ще играе със съставите на Перу, Индонезия и Сейнт Китс и Невис в тазгодишното издание на турнира „FIFA Series 2026”, на което домакин е азиатската страна.

Именно медиите в Индонезия днес разпространиха новината за пълната група по време на пресконференцията за представянето на новия национален селекционер Джон Хърдман, който пое страната от Патрик Клуйверт.

Турнирът в Джакарта ще се проведе в прозореца от 23-и до 31-и март, като мачовете ще се играят в столицата Джакарта. Всеки отбор ще играе по два мача, които ще бъдат определени допълнително и предварително.

За България това участие е второ, тъй като през 2024-а година в дебюта си в Азербайджан тимът победи Танзания с 1:0 и завърши 1:1 с домакините.

Според новия план за развитието на този турнир на ФИФА, централата събира в една страна отбори от различни конфедерации, които иначе няма как да се срещнат. България е представител на УЕФА с 88-о място в ранглистата, а най-високо е поставен съставът на Перу. Представителите на Зона Южна Америка са на 51-а позиция в подреждането на националните отбори. Интересното е, че „лъвовете“ изживяват истински кошмар на Световното първенство в Мексико през 1970-а година именно в мач срещу „инките“. Тогава силният български национален отбор повежда с 2:0, но допуска обрат до 2:3 и така изпуска шанс да постигне първата си победа в историята на най-престижния футболен форум.

Домакините от Индонезия са представители на Зона Азия и заемат 122-о място във ФИФА. Най-ниско е класиран тимът на островната държава Сейнт Китс и Невис, която е 154-о място. Малката страна от Зона КОНКАКАФ няма никакви успехи във футбола и там играта тепърва се развива.

За националният селекционер на България Александър Димитров пътуването до Индонезия ще бъде приятно завръщане в миналото, където той играе две години като професионален футболист, а след това е и треньор. Димитров се подвизава с екипа на Перписупа Джаяпура от 2003-а до 2005-а година, а след това е помощник-треньор на същия тим и на националния отбор на страната от 2006-а до 2007-а година.


  • 1 Удри с лопатата

    8 0 Отговор
    Ще играят с отбора на Пробита кофа-Яванци, Торпедо-Борнео, и Балийският топ отбор Трикрак стол...а да видим, на кой крак на стола ще седнат тези туристи.

    16:37 16.01.2026

