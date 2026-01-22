33-годишен колумбийски национал има дъщеря на 21

Едуин Кардона е познато име в Колумбия – има 45 мача за националния отбор на страната си и над 300 срещи в клубния футбол на родината си, Аржентина и Мексико. Има два бронзови медала от Копа Америка, както и титла на Аржентина с Бока Хуниорс.
Футболната му кариера обаче бледнее пред семейния му живот, който е често обсъждана тема зад Океана. Защото Едуин е станал баща на ... 11-годишна възраст.
Сега той е на 33, а дъщеря му Ана - на 21. Медиите в Колумбия твърдят, че тя е родена, когато Едуин е бил на 11 г., а майка ѝ Каролина - на 14. Родителите все още са заедно и имат още две деца - дъщеря Мария (14) и син Емилиано (11).
Когато Ана е на 17, публикува видео в социалните мрежи, в което обяснява: Аз съм на 17 и не съм осиновена, майка ми ме е родила на 14.“. А по-късно в интервю твърди, че Кардона е „моят баща.“
Според NSC Total, Едуин е имал трудно детство: родителите му не са могли да си позволят наем, така че „всички са спали в едно легло“. Когато става национал, той печели добри пари и издържа родителите си, включително като им купува по-голям дом.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Даааааа
14:29 22.01.2026
2 Нашето
14:30 22.01.2026
3 и това някаква новина ли е?
14:32 22.01.2026
4 Аматьор
14:33 22.01.2026
5 Колумбийското
14:35 22.01.2026
6 Реалист
Коментиран от #7
14:41 22.01.2026
7 Ицо Морския
До коментар #6 от "Реалист":Така де, то и ток може да са нямали, а в тъмното стават обърквания. Аз съм говорил с много хора от бедни страни и често така става, няма храна, няма ток, лягат си рано и от лаф на лаф стават десетина деца. От друга страна, ние се бъзикаме, но раждаемостта ни е все по-зле в България.
14:50 22.01.2026
8 Пъргавел
15:02 22.01.2026
9 Mими Кучева🐕🦺
15:30 22.01.2026
10 Раданч Татлъту🐵🐵🐵
15:31 22.01.2026