33-годишен колумбийски национал има дъщеря на 21

22 Януари, 2026 14:27

  • едуин кардона-
  • аржентина-
  • бока хуниорс-
  • копа америка

Има два бронзови медала от Копа Америка, както и титла на Аржентина с Бока Хуниорс

33-годишен колумбийски национал има дъщеря на 21 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Едуин Кардона е познато име в Колумбия – има 45 мача за националния отбор на страната си и над 300 срещи в клубния футбол на родината си, Аржентина и Мексико. Има два бронзови медала от Копа Америка, както и титла на Аржентина с Бока Хуниорс.

Футболната му кариера обаче бледнее пред семейния му живот, който е често обсъждана тема зад Океана. Защото Едуин е станал баща на ... 11-годишна възраст.

Сега той е на 33, а дъщеря му Ана - на 21. Медиите в Колумбия твърдят, че тя е родена, когато Едуин е бил на 11 г., а майка ѝ Каролина - на 14. Родителите все още са заедно и имат още две деца - дъщеря Мария (14) и син Емилиано (11).

Когато Ана е на 17, публикува видео в социалните мрежи, в което обяснява: Аз съм на 17 и не съм осиновена, майка ми ме е родила на 14.“. А по-късно в интервю твърди, че Кардона е „моят баща.“

Според NSC Total, Едуин е имал трудно детство: родителите му не са могли да си позволят наем, така че „всички са спали в едно легло“. Когато става национал, той печели добри пари и издържа родителите си, включително като им купува по-голям дом.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даааааа

    26 0 Отговор
    Ми то в сливенско и не само е пълно с такива

    14:29 22.01.2026

  • 2 Нашето

    21 0 Отговор
    от маалата..... и те така.

    14:30 22.01.2026

  • 3 и това някаква новина ли е?

    15 1 Отговор
    ми то наще цигани и те така правят какво странно има циганин ли е все един и същ в която и държава да живее

    14:32 22.01.2026

  • 4 Аматьор

    14 1 Отговор
    В маалата на 11 е вече дядо и учи в 3 клас с малкото си внуче...

    14:33 22.01.2026

  • 5 Колумбийското

    10 0 Отговор
    Бело не прощава…да му е жива и здрава

    14:35 22.01.2026

  • 6 Реалист

    14 1 Отговор
    А бе дали той е бащата или неговия баща е свършил тогава работата, не е сигурно :) Нали са спали всички в едно легло, хахаха...

    Коментиран от #7

    14:41 22.01.2026

  • 7 Ицо Морския

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Реалист":

    Така де, то и ток може да са нямали, а в тъмното стават обърквания. Аз съм говорил с много хора от бедни страни и често така става, няма храна, няма ток, лягат си рано и от лаф на лаф стават десетина деца. От друга страна, ние се бъзикаме, но раждаемостта ни е все по-зле в България.

    14:50 22.01.2026

  • 8 Пъргавел

    1 0 Отговор
    Рано му е узряла семката и рано я засял.

    15:02 22.01.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор
    Бравос на плодовитият индианец!🦍🥳🤣🖕

    15:30 22.01.2026

  • 10 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    3 0 Отговор
    А кога ще става дядо?🦧

    15:31 22.01.2026

