33-годишен колумбийски национал има дъщеря на 21

Едуин Кардона е познато име в Колумбия – има 45 мача за националния отбор на страната си и над 300 срещи в клубния футбол на родината си, Аржентина и Мексико. Има два бронзови медала от Копа Америка, както и титла на Аржентина с Бока Хуниорс.

Футболната му кариера обаче бледнее пред семейния му живот, който е често обсъждана тема зад Океана. Защото Едуин е станал баща на ... 11-годишна възраст.

Сега той е на 33, а дъщеря му Ана - на 21. Медиите в Колумбия твърдят, че тя е родена, когато Едуин е бил на 11 г., а майка ѝ Каролина - на 14. Родителите все още са заедно и имат още две деца - дъщеря Мария (14) и син Емилиано (11).

Когато Ана е на 17, публикува видео в социалните мрежи, в което обяснява: Аз съм на 17 и не съм осиновена, майка ми ме е родила на 14.“. А по-късно в интервю твърди, че Кардона е „моят баща.“

Според NSC Total, Едуин е имал трудно детство: родителите му не са могли да си позволят наем, така че „всички са спали в едно легло“. Когато става национал, той печели добри пари и издържа родителите си, включително като им купува по-голям дом.