Новини
Спорт »
Световен футбол »
Фиорентина остана в зоната на изпадащите след загуба от Каляри

Фиорентина остана в зоната на изпадащите след загуба от Каляри

24 Януари, 2026 21:20 576 0

  • серия а-
  • фиорентина-
  • калчо-
  • каляри

По-рано днес Комо постигна разгромна победа с 6:0 при домакинството си срещу Торино

Фиорентина остана в зоната на изпадащите след загуба от Каляри - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отборът на Фиорентина остава в зоната на изпадащите след домакинско поражение с 1:2 от Каляри в среща от 22-ия кръг на италианската Серия А, предаде БТА. Това бе 11-а загуба за Фиорентина от началото на сезона.

След четири поредни мача без загуба в шампионата, "виолетовите" отстъпиха пред своята публика пред сардинците и заемат 18-о място в класирането със 17 точки. Каляри печели втори пореден мач след престижния успех срещу Ювентус в предишния кръг и излезе 11-и в таблицата с 25 точки.

Нападателят на гостите Семих Кълъчсой откри резултата в 31-ата минута, а Марко Палестра удвои преднината на Каляри в 47-ата минута.

Марко Брешанини отбеляза единствения гол за Фиорентина в 74-ата минута.

По-рано днес Комо постигна разгромна победа с 6:0 при домакинството си срещу Торино в мач от 22-ия кръг на италианското първенство.

Анастасиос Дувикас отбеляза два гола, докато Мартин Батурина, Лукас да Куня и Максенс Какере добавиха гол и асистенция, Николас Кюн също се разписа.

Това бе втори мач от програмата на 22-ия кръг на Серия А, като в първата среща снощи лидерът в класирането Интер също вкара шест гола у дома в двубоя срещу Пиза.

Комо вече има 40 точки и е пети в класирането на Серия А. Торино претърпя четвърта поредна загуба. „Биковете“ са 14-ти с 23 точки.


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ