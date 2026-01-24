Фиорентина остана в зоната на изпадащите след загуба от Каляри

Отборът на Фиорентина остава в зоната на изпадащите след домакинско поражение с 1:2 от Каляри в среща от 22-ия кръг на италианската Серия А, предаде БТА. Това бе 11-а загуба за Фиорентина от началото на сезона.

След четири поредни мача без загуба в шампионата, "виолетовите" отстъпиха пред своята публика пред сардинците и заемат 18-о място в класирането със 17 точки. Каляри печели втори пореден мач след престижния успех срещу Ювентус в предишния кръг и излезе 11-и в таблицата с 25 точки.

Нападателят на гостите Семих Кълъчсой откри резултата в 31-ата минута, а Марко Палестра удвои преднината на Каляри в 47-ата минута.

Марко Брешанини отбеляза единствения гол за Фиорентина в 74-ата минута.

По-рано днес Комо постигна разгромна победа с 6:0 при домакинството си срещу Торино в мач от 22-ия кръг на италианското първенство.

Анастасиос Дувикас отбеляза два гола, докато Мартин Батурина, Лукас да Куня и Максенс Какере добавиха гол и асистенция, Николас Кюн също се разписа.

Това бе втори мач от програмата на 22-ия кръг на Серия А, като в първата среща снощи лидерът в класирането Интер също вкара шест гола у дома в двубоя срещу Пиза.

Комо вече има 40 точки и е пети в класирането на Серия А. Торино претърпя четвърта поредна загуба. „Биковете“ са 14-ти с 23 точки.