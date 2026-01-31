Новини
Почина голяма легенда на българския футбол

31 Януари, 2026 15:46

Той има 24 мача и 8 гола в представителния тим в периода 1957-1965 г.

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендарният футболист на националния отбор и Локомотив София - Спиро Дебърски ни напусна днес на 92-годишна възраст.

Той има 24 мача и 8 гола в представителния тим в периода 1957-1965 г. Участник е на Олимпийските игри в Рим през 1960 г.

Роденият в Благоевград Спиро Дебърски започва кариерата си в местния Пирин. После играе четири години в Розова долина (Казанлък), преди да облече червено-черната фланелка на столичния Локомотив през 1957 г. Именно при "железничарите" Дебърски печели шампионската титла на България през 1964 г., която увенчава забележителната му кариера. Носи още екипа на ЖСК "Славия" (1969-1970).

Нападателят има 276 мача и 82 гола в "А" група (265 мача с 81 гола за Локомотив и 11 мача с 1 гол за ЖСК Славия).

Дебърски е "Заслужил майстор на спорта" от 1969 г. През 2014 година общинският съвет на Благоевград го обявява за почетен гражданин на града.

Поклон пред светлата му памет!

Погребението ще се състои в Базилика Св. София (ул. Париж 2) във вторник, 3 февруари, в 11:30 часа.


  • 1 Сила

    3 0 Отговор
    ПОКЛОНЕНИЕТО ще бъде Света София не ПОГРЕБЕНИЕТО!!! просто няма как да го погребат в центъра на София , къде ??! В градинката ли , на "Московска" под паветата пред Общината ли ...?!?

    Коментиран от #2

    15:52 31.01.2026

  • 2 Прости му

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    ...на Пафката...докато е писал статията е зяпал поредната де е...,,подпалила Мрежата"...

    15:56 31.01.2026

