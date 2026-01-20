Григор Димитров опасно близо със секси моделка

Инстаграм сензацията и фитнес модел Лили Баумън беше красивата партньорка на Григор Димитров на мачле по река Яра в Мелбърн. Импровизираният корт беше построен в лодка от спонсора на първата ни ракета, а от другата страна на мрежата застана рекордьорът по трофеи от Откритото на Австралия Новак Джокович – с 10.
27-годишната Лили е родом от Сидни и радва своите 1,2 млн. последователи с кадри от пътешествията и тренировките си в различни спортове. Въпреки че няма особени умения в тениса, сладката блондинка се пошегува относно тандема си с Григор: „Ще ме гоните до полуфиналите при жените“.
На времето родителите ми викаха, учи Каунче, че само отличници оправят хубави каки.
Ама кой да слуша.
