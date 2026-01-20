Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров опасно близо със секси моделка

Григор Димитров опасно близо със секси моделка

20 Януари, 2026 13:28 1 616 9

  • лили баумън-
  • григор димитров-
  • тенис-
  • тенис на корт

27-годишната Лили е родом от Сидни и радва своите 1,2 млн. последователи с кадри от пътешествията и тренировките си в различни спортове

Григор Димитров опасно близо със секси моделка - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Инстаграм сензацията и фитнес модел Лили Баумън беше красивата партньорка на Григор Димитров на мачле по река Яра в Мелбърн. Импровизираният корт беше построен в лодка от спонсора на първата ни ракета, а от другата страна на мрежата застана рекордьорът по трофеи от Откритото на Австралия Новак Джокович – с 10.

27-годишната Лили е родом от Сидни и радва своите 1,2 млн. последователи с кадри от пътешествията и тренировките си в различни спортове. Въпреки че няма особени умения в тениса, сладката блондинка се пошегува относно тандема си с Григор: „Ще ме гоните до полуфиналите при жените“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Грегорио

    13 2 Отговор
    Пакпадналов да си гледа моделките, защото за тенис вече не става.

    13:31 20.01.2026

  • 2 Хасковски каунь

    9 0 Отговор
    Eeeeх,
    На времето родителите ми викаха, учи Каунче, че само отличници оправят хубави каки.
    Ама кой да слуша.

    13:41 20.01.2026

  • 3 На българският тенесист

    7 3 Отговор
    поpно актьор, показват по цел ден kорвите му!

    14:01 20.01.2026

  • 4 Хипотетично

    7 0 Отговор
    Това момче си разпилява парите по фусти, но от друга страна , те (фустите и парите) са точно за това.

    14:05 20.01.2026

  • 5 Величко

    0 0 Отговор
    Оффф ... , те това ми беше на грижа цяла нощ ... !

    14:21 20.01.2026

  • 6 Истината е нужна

    2 1 Отговор
    Гришо май се отдаде на с.екса и заряза тениса, защото е аут от Австралия след първия мач.

    14:34 20.01.2026

  • 7 Софийски селянин,

    2 1 Отговор
    Ходи като вълк единак какво му е без жена деца..

    14:46 20.01.2026

  • 8 Онзи

    2 1 Отговор
    Добър тенисист ,който к..рвите погубиха. А към редакцията: Не ни занимавайте вече с него! Дори за БГ вече не иска да играе!

    14:53 20.01.2026

  • 9 Брат Пит

    1 0 Отговор
    Перфектна е Лили-то има дупара за две газели.

    15:00 20.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ