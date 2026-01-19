Григор Димитров започва в Мелбърн в удобен за българите час

Григор Димитров ще започне участието си на Откритото първенство на Австралия в удобен час за гледане на живо от България.

Звездата на родния тенис ще излезе на корт „Киа Арена“ във вторник сутрин, в третия състезателен ден на турнира, за своя първи мач в Мелбърн.

Двубоят между Григор Димитров и Томаш Махач от Чехия е предвиден за четвърти и последен по програма мач.

Срещите във вторник стартират в 2:00 часа през нощта на понеделник срещу вторник българско време. Това означава, че хасковлията вероятно ще се появи на корта не по-рано от 7:00-8:00 часа сутринта наше време във вторник, което е добър час за проследяване.

За Димитров и Махач това ще бъде втори сблъсък помежду им, като чехът успя да надделее в трисетов мач във Виена през 2024 година.