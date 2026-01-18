Ще видим ли Шаби Алонсо в Айнтрахт Франкфурт?

Ръководството на Айнтрахт Франкфурт обмисля възможността да привлече Шаби Алонсо за старши треньор на отбора, съобщава германското издание Bild, цитирано от БТА. Спортният директор на клуба Маркус Кроше планира среща с испанския специалист, на която да бъдат обсъдени евентуални параметри на сътрудничество.

44-годишният Алонсо обаче може да предпочете да изчака оферта от клуб от европейския елит, вместо да поеме нов ангажимент в този момент. На 12 януари Реал Мадрид официално обяви раздялата си с него, като за негов наследник бе назначен Алваро Арбелоа.

Шаби Алонсо вече има солиден опит в германския футбол. Като треньор на Байер Леверкузен той постигна впечатляващи успехи, спечелвайки титлата в Бундеслигата, както и Купата и Суперкупата на Германия, което значително повиши репутацията му на един от най-перспективните млади наставници в Европа.