Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ще видим ли Шаби Алонсо в Айнтрахт Франкфурт?

Ще видим ли Шаби Алонсо в Айнтрахт Франкфурт?

18 Януари, 2026 18:41 577 0

  • шаби алонсо-
  • айнтрахт франкфурт-
  • треньор

Испанецът има опит в Германия

Ще видим ли Шаби Алонсо в Айнтрахт Франкфурт? - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ръководството на Айнтрахт Франкфурт обмисля възможността да привлече Шаби Алонсо за старши треньор на отбора, съобщава германското издание Bild, цитирано от БТА. Спортният директор на клуба Маркус Кроше планира среща с испанския специалист, на която да бъдат обсъдени евентуални параметри на сътрудничество.

44-годишният Алонсо обаче може да предпочете да изчака оферта от клуб от европейския елит, вместо да поеме нов ангажимент в този момент. На 12 януари Реал Мадрид официално обяви раздялата си с него, като за негов наследник бе назначен Алваро Арбелоа.

Шаби Алонсо вече има солиден опит в германския футбол. Като треньор на Байер Леверкузен той постигна впечатляващи успехи, спечелвайки титлата в Бундеслигата, както и Купата и Суперкупата на Германия, което значително повиши репутацията му на един от най-перспективните млади наставници в Европа.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ