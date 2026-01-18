Собствениците на Ливърпул застават зад Арне Слот

Ръководството на Ливърпул, оглавявано от Fenway Sports Group (FSG), остава твърдо зад старши треньора Арне Слот и не планира треньорска промяна в хода на сезона, въпреки напрежението сред част от феновете и колебливите резултати напоследък, съобщава gong.bg. Според информация на The Athletic, американските собственици имат пълно доверие в нидерландския специалист и не обсъждат евентуалното му освобождаване. За разлика от клубове като Манчестър Юнайтед и Челси, които вече направиха рокади на треньорските постове, в Ливърпул залагат на приемственост и дългосрочна визия, свързана с проекта на бившия наставник на Фейенорд.

Макар „червените“ да се намират в серия от 12 поредни мача без поражение във всички турнири, формата им във Висшата лига не е напълно убедителна. Тимът записа четири последователни равенства, последното от които беше срещу новака Бърнли на „Анфийлд“. След края на срещата Арне Слот бе изпратен с освирквания от част от публиката.

Ливърпул продължава да заема място в топ 4, но преднината му пред преследвачите Манчестър Юнайтед, Челси, Брентфорд и Съндърланд е сведена до минимална разлика от една точка.

Допълнително масло в огъня наливат и спекулациите около бъдещето на Шаби Алонсо, който е свободен агент след раздялата си с Реал Мадрид. Испанецът е сред любимците на феновете и често е споменаван като потенциален наследник на Слот, подобно на ситуацията от 2015 година, когато Юрген Клоп замени Брендън Роджърс.

Въпреки това от FSG остават убедени, че Арне Слот заслужава време, за да стабилизира отбора и да постигне целите, свързани с класиране за Шампионската лига, като не възнамеряват да повтарят сценарии от миналото с треньорски смени по време на сезона.