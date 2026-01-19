Новини
Невиждани и шокиращи гледки опорочиха финала за Купата на Африканските нации (ВИДЕО)

19 Януари, 2026 13:00 1 070 2

Заради отсъдена дузпа в полза на Мароко в седмата минута на добавеното време на втората част и отменен гол преди това на Сенегал, играчите на селекционера Пап Тиау решиха да напуснат терена и да се приберат в съблекалнята

Невиждани и шокиращи гледки опорочиха финала за Купата на Африканските нации (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Невиждани и шокиращи гледки опорочиха финала за Купата на африканските нации! Заради отсъдена дузпа в полза на Мароко в седмата минута на добавеното време на втората част и отменен гол преди това на Сенегал, играчите на селекционера Пап Тиау решиха да напуснат терена и да се приберат в съблекалнята.

В крайна сметка, след близо 10-минутна разправия, обаче те бяха върнати на терена, а дузпата беше пропусната от Браим Диас.

Играчът на Реал Мадрид би дузпата по ужасяващ начин и в стил "Паненка" и буквално подари топката на вратаря Менди. Определено хитрините на Сенегал свършиха работа и играчът на Реал Мадрид се провали от бялата точка и срещата отиде в продължения след нулевото равенство във всичките 90 минути.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    1 0 Отговор
    И после какво ??? Кой победи ??? Авторе ,мързи ли ви ???

    13:55 19.01.2026

  • 2 456

    0 0 Отговор
    Павка ,я виж какво си написал? Ти ако го прочетеш какво ще разбереш?

    13:59 19.01.2026

