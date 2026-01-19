Невиждани и шокиращи гледки опорочиха финала за Купата на Африканските нации (ВИДЕО)

Невиждани и шокиращи гледки опорочиха финала за Купата на африканските нации! Заради отсъдена дузпа в полза на Мароко в седмата минута на добавеното време на втората част и отменен гол преди това на Сенегал, играчите на селекционера Пап Тиау решиха да напуснат терена и да се приберат в съблекалнята.
🚨 DU JAMAIS VU DANS L’HISTOIRE DU FOOTBALL— Kultur (@Kulturlesite_) January 18, 2026
LES JOUEURS DU SÉNÉGAL DÉCIDENT DE QUITTER LA PELOUSE SUITE AU PENALTY DU MAROC À LA DERNIÈRE MINUTE DU MATCH 🤯😱 pic.twitter.com/thS3DlTxv4
В крайна сметка, след близо 10-минутна разправия, обаче те бяха върнати на терена, а дузпата беше пропусната от Браим Диас.
The FINAL lineups. 🏆— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) January 18, 2026
Senegal and Morocco name their starting XIs. 🇸🇳🇲🇦#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/dsVpXPGk7q
Играчът на Реал Мадрид би дузпата по ужасяващ начин и в стил "Паненка" и буквално подари топката на вратаря Менди. Определено хитрините на Сенегал свършиха работа и играчът на Реал Мадрид се провали от бялата точка и срещата отиде в продължения след нулевото равенство във всичките 90 минути.
BRAHIM DIAZ MISSES THE PENALTY! 😳https://t.co/XwtoZCmJyz— Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 18, 2026
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Новичок
13:55 19.01.2026
2 456
13:59 19.01.2026