Напрежението между Винисиус и феновете на Реал Мадрид се засилва

Напрежението между феновете на Реал Мадрид и Винисиус не само не намалява, а дори се засилва. Бразилецът не получи прошка от „Бернабеу“ дори след трудно извоюваната победа с 2:0 над Леванте. Докато Вини и клубът правят стъпки към подновяване на договора му, се появява една съществена пречка – атмосферата на стадиона. Освиркванията на мадридистите към Винисиус са директни и недвусмислени, а емоционалният номер 7 изглеждаше видимо засегнат в събота.

Той беше психически сломен преди и след мача с „гранотас“. В социалните мрежи бързо се разпространи откъс от предаването на Movistar+ преди началния съдийски сигнал. В него, в тунела към терена, Винисиус седи на стълбите, съкрушен, докато слуша оглушителните освирквания при обявяването на името му по уредбата. Истински звуков ад. Регистрирани бяха 83 децибела – най-високият шум сред всички единадесет титуляри. Той беше толкова разстроен, че се наложи съотборник да се намеси. В същия клип се вижда как Мбапе се приближава, за да утеши Вини, който крие лицето си с ръце. След това той бе освиркван и при всяко свое докосване до топката по време на мача.

Скандалът, който Винисиус вдигна на Чаби Алонсо заради смяната си в „Ел Класико“ през октомври,беше първата му грешна стъпка. Оттогава феновете го взеха на мушка. Вторият му гаф бе смехът на резервната скамейка, докато Реал изпитваше трудности в Талавера – липса на такт, която подразни допълнително привържениците. Ситуацията не се подобри, когато инцидентът от „Ел Класико“ беше посочен като една от причините за треньорската смяна.

Така подновяването на договора на бразилеца отново е поставено под въпрос. А Винисиус и Реал Мадрид работеха в тази посока от края на ноември. Тогава напрежението между звездата и Чаби все още съществуваше, но постепенно беше изгладено и дори нормализирано. Бразилецът дори бе склонен да намали големите си изисквания за заплата и да преподпише. Сега обаче проблемът изглежда доста по-сериозен.

След последния съдийски сигнал в мача с Леванте Вини се отправи пръв към тунела с мъртвешко изражение на лицето. Асенсио, който го видя, се приближи специално, за да го потупа леко по врата в опит да го окуражи. Жест на подкрепа от съотборниците, за да се компенсира липсата ѝ от трибуните. И именно тази липса на подкрепа отново поставя под напрежение подновяването на договора му.