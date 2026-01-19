Тотнъм бие шута на треньора

Тотнъм може скоро да уволни своя мениджър Томас Франк, според Фабрицио Романо. Клубът се е опитал да подкрепи 52-годишния специалист и да подсили треньорския щаб, като е привлякъл Джон Хайтинга, бившия асистент на Арне Слот в Ливърпул. След загубата на Тотнъм с 1:2 от Уест Хям в 22-ия кръг на Висшата лига обаче, позицията на Франк в клуба става несигурна.

В момента ръководството на „шпорите“ води вътрешни разговори за бъдещето на Франк с отбора. Решение ще бъде взето много скоро.

През юни 2025 г. Франк подписа тригодишен договор с Тотнъм. Под негово ръководство отборът е 14-ти в английската Висша лига с 27 точки. На 10 януари „шпорите“ бяха елиминирани от Купата на Футболната асоциация, губейки от Астън Вила (1:2) на 1/16-финалите.