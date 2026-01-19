Новини
Спорт »
Бг футбол »
Руснаци влизат в битка с Левски за Переа, "сините" имат резервен вариант

Руснаци влизат в битка с Левски за Переа, "сините" имат резервен вариант

19 Януари, 2026 08:29 683 4

  • локомотив пловдив-
  • хуан переа-
  • трансфер-
  • футбол

Към 26-годишния колумбиец има конкретен интерес и от руски клуб, който вече е направил запитване за трансферната му стойност и е готов да се включи активно в битката, дори с възможност да изпревари „сините“

Руснаци влизат в битка с Левски за Переа, "сините" имат резервен вариант - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски далеч не е сам в надпреварата за подписа на нападателя на Локомотив Пловдив Хуан Переа. Към 26-годишния колумбиец има конкретен интерес и от руски клуб, който вече е направил запитване за трансферната му стойност и е готов да се включи активно в битката, дори с възможност да изпревари „сините“.

Първоначалните намерения на Левски бяха охладени от собственика на „черно-белите“ Христо Крушарски, който е фиксирал цена от 750 хиляди евро за своя голмайстор. Сумата е била съобщена лично на мажоритарния собственик на столичния клуб Наско Сираков. Към момента обаче нито Левски, нито руският кандидат са склонни да платят исканата стойност. В лагера на „сините“ са убедени, че могат да договорят по-ниска цена, като предложат на Локомотив значителен процент от бъдеща продажба на играча. Самият Переа вече е дал сигнали, че би приел трансфер на „Герена“.

Столичани планират да стартират преговорите с оферта около 300 хиляди евро – сума, сходна с тази, която платиха за откупната клауза на Армстронг Око-Флекс от Ботев Пловдив. През есенния дял на първенството Переа записа 17 мача за Локомотив, в които реализира четири попадения, включително срещу Левски, носейки победата с 1:0 на „Лаута“. Колумбийският нападател носи екипа на пловдивчани от лятото на 2024-а година и до момента има 45 двубоя и 15 гола във всички турнири.

Междувременно „сините“ разглеждат и алтернативен вариант с бразилски централен нападател, но приоритет за ръководството остава именно привличането на Переа от Локомотив Пловдив.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То много станаха резервните

    0 1 Отговор
    ВАРИАНТИ. И КАКТО ВИНАГИ ПАК В ОРБИТА И ГОЛият ГАЗ. НА танас.

    09:21 19.01.2026

  • 2 ПЪГУОШ

    2 1 Отговор
    Вярно е , че сините имат резервен вариант за нападател !
    Това е само и единствено .....ББорисов ! Силен , мощен , масивен , аеродинамичен , страшен , заплашителен - истински център нападател ! А още повече , че е и върл леевскар. Какво повече да искаш ? Като добавим и простащината му - идеален е за отбора на Властта !

    Коментиран от #4

    09:26 19.01.2026

  • 3 хер ФЛИК

    3 1 Отговор
    Инего ли ще откраднат , като Флекса или ....? Дали са опитали вече ?

    09:39 19.01.2026

  • 4 Левски

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ПЪГУОШ":

    Б.Борисов не е никакъв Левскар,защо ли защото изгони всички президенти на Левски.Майкъл Чорни изгонен от Борисов,Васил Божков дойде във Левски и него изгони даже и бизнеса му разби.Този Борисов направи всичко по силите си да има ЦСКА ,заедно със Г.Ганчев докараха Литекс във София и Припознаха Цецка.Стадиона който се строи също е със участието на Борисов.Така че повече е Припознават отколкото Левскар.И накрая затова Левски не е помирисвал титла над 15г.Това е истината

    09:54 19.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ