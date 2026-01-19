Руснаци влизат в битка с Левски за Переа, "сините" имат резервен вариант

Левски далеч не е сам в надпреварата за подписа на нападателя на Локомотив Пловдив Хуан Переа. Към 26-годишния колумбиец има конкретен интерес и от руски клуб, който вече е направил запитване за трансферната му стойност и е готов да се включи активно в битката, дори с възможност да изпревари „сините“.

Първоначалните намерения на Левски бяха охладени от собственика на „черно-белите“ Христо Крушарски, който е фиксирал цена от 750 хиляди евро за своя голмайстор. Сумата е била съобщена лично на мажоритарния собственик на столичния клуб Наско Сираков. Към момента обаче нито Левски, нито руският кандидат са склонни да платят исканата стойност. В лагера на „сините“ са убедени, че могат да договорят по-ниска цена, като предложат на Локомотив значителен процент от бъдеща продажба на играча. Самият Переа вече е дал сигнали, че би приел трансфер на „Герена“.

Столичани планират да стартират преговорите с оферта около 300 хиляди евро – сума, сходна с тази, която платиха за откупната клауза на Армстронг Око-Флекс от Ботев Пловдив. През есенния дял на първенството Переа записа 17 мача за Локомотив, в които реализира четири попадения, включително срещу Левски, носейки победата с 1:0 на „Лаута“. Колумбийският нападател носи екипа на пловдивчани от лятото на 2024-а година и до момента има 45 двубоя и 15 гола във всички турнири.

Междувременно „сините“ разглеждат и алтернативен вариант с бразилски централен нападател, но приоритет за ръководството остава именно привличането на Переа от Локомотив Пловдив.