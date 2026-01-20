Единственият българин в тенис елита Григор Димитров започва кампанията си на Australian Open с труден наглед двубой срещу Томас Махач, който в събота спечели титла в Аделаида.

Българо-чешкият сблъсък се очаква след 8 часа сутринта.

Григор Димитров се радваше на 16-месечен период без здравословни проблеми през 2023 и 2024 г. – прозорец, който позволи класата му да изпъкне и го върна обратно в топ 10 на ATP. Това бе най-силната му серия от 2017 г. насам, белязана от няколко резултата на елитно ниво. За съжаление, проблемите с физическото състояние отново се появиха и прекъснаха инерцията му. Тези прекъсвания определиха сезона му през 2025 г., като го ограничиха до едва 18 победи и го свалиха до крайно годишно класиране №38, опасно близо до изпадане от топ 50.

Бившият №3 в света изигра само един турнир след отказването си на "Уимбълдън" миналата година (отказване в Париж след победа в първи кръг) и в началото на 2026 г. все още не изглежда напълно възстановен. Той откри кампанията си в Бризбън с успех над намиращия се в труден период Пабло Кареньо Буста. Напредъкът обаче беше краткотраен – във втория кръг Димитров отстъпи на неопитния аутсайдер Рафаел Колиньон.

Томас Махач премина през труден сезон 2025, белязан от проблеми с физическата форма – той се отказа в шест мача и претърпя няколко ранни отпадания. Въпреки това, успя да извлече и позитиви от иначе накъсаната година. Спечели първата си ATP титла в Акапулко и за пръв път в кариерата си влезе в топ 20, което подчерта качествата му въпреки неуспехите.

Когато е здрав, Махач безспорно е тенисист от нивото на топ 20, а ранните индикации през 2026 г. показват, че отново е във форма. Той започна годината с оспорвана загуба в три сета от сънародника си Ижи Лехечка в Бризбън, преди да намери ритъм в Аделаида. Там победи Томи Пол и Юго Юмбер по пътя към титлата. Тази серия отново го върна в разговорите за място в топ 20.

Махач води с 1:0 в преките двубои. Единствената им досегашна среща бе изключително оспорвана, като чехът показа устойчивост, обръщайки мача след загубен първи сет и спечели на турнира във Виена през 2024 г.

Григор Димитров е достигал до четвъртфинал или по-напред на Australian Open четири пъти, което го прави един от по-силните му турнири от "Големия шлем". Серията му от 11 поредни победи в първия кръг в Мелбърн приключи през 2025 г. заради отказване срещу Франческо Пасаро.

Въпреки честите проблеми с физическото състояние, Томас Махач е сравнително стабилен на турнирите от "Големия шлем", като има баланс 4–1 в първите кръгове на Australian Open. Той е загубил само веднъж в последните си осем мача от първи кръг на турнири от "Шлема" – отказване срещу Кентен Алис на „Ролан Гарос“ 2025.