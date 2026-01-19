ЦСКА 1948 сложи край на негативната серия в контролите с равенство срещу Ягелония

След поредица от три последователни загуби по време на зимния си лагер в Турция, футболистите на ЦСКА 1948 най-сетне успяха да прекъснат неприятната тенденция. В четвъртата си контрола "червените" се противопоставиха успешно на полския Ягелония, като двубоят завърши при резултат 1:1.

Срещата бе наблюдавана от националния селекционер Александър Димитров и неговия помощник Явор Вълчинов, които следяха изявите на българските играчи с особен интерес.

Още в 16-ата минута Елиас Франко даде преднина на софийския тим, след като реализира красиво попадение. В самия край на първото полувреме обаче Серхио Лосано възстанови равенството за Ягелония, възползвайки се от неразбирателство в защитата на българите.

Втората част премина под знака на тактическо надлъгване, като и двата отбора не успяха да стигнат до нов гол, въпреки създадените положения.

Така ЦСКА 1948 слага точка на серията от поражения (1:2 срещу Гьозтепе, Рапид Букурещ и ЛАСК Линц) и демонстрира, че е способен да се противопоставя на силни съперници в подготовката си.