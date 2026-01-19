Манчестър Сити с ново попълнение: Марк Гехи подсилва защитата на „гражданите“

Манчестър Сити направи поредния си впечатляващ трансферен ход, като официално привлече английския национал Марк Гехи. Бившият централен защитник на Кристъл Палас подписа дългосрочен договор с шампионите на Висшата лига, който ще го задържи на „Етихад“ до лятото на 2031 година. Сделката бе финализирана срещу 26 милиона евро, а лондончани могат да получат допълнителни 3 милиона евро под формата на бонуси, според информация на журналиста Флориан Плетенберг.

Въпреки че контрактът на Гехи с „орлите“ изтичаше в края на сезона, „гражданите“ не се поколебаха да инвестират сериозна сума за правата му.

Новото попълнение на Манчестър Сити ще получава внушителна годишна заплата от 18 милиона евро, включително различни бонуси, което го нарежда сред най-добре платените защитници в английския футбол.

Марк Гехи започна професионалната си кариера в Челси, но истинският му пробив дойде след трансфера в Кристъл Палас през 2021 година. Преди това той натрупа ценен опит и в Суонзи, където игра под наем.

Marc Guéhi completes his move to Manchester City 🩵 pic.twitter.com/rHvbYVXiT4 — Manchester City (@ManCity) January 19, 2026