Новини
Спорт »
Световен футбол »
Манчестър Сити с ново попълнение: Марк Гехи подсилва защитата на „гражданите“

Манчестър Сити с ново попълнение: Марк Гехи подсилва защитата на „гражданите“

19 Януари, 2026 20:26 301 0

  • манчестър сити-
  • марк гехи-
  • трансфер-
  • кристъл палас-
  • английски национал-
  • висша лига-
  • футбол-
  • пеп гуардиола-
  • ново попълнение-
  • заплата-
  • бонуси

Този трансфер е поредното доказателство за амбициите на „небесносините“ да останат на върха на английския и европейския футбол

Манчестър Сити с ново попълнение: Марк Гехи подсилва защитата на „гражданите“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити направи поредния си впечатляващ трансферен ход, като официално привлече английския национал Марк Гехи. Бившият централен защитник на Кристъл Палас подписа дългосрочен договор с шампионите на Висшата лига, който ще го задържи на „Етихад“ до лятото на 2031 година. Сделката бе финализирана срещу 26 милиона евро, а лондончани могат да получат допълнителни 3 милиона евро под формата на бонуси, според информация на журналиста Флориан Плетенберг.

Въпреки че контрактът на Гехи с „орлите“ изтичаше в края на сезона, „гражданите“ не се поколебаха да инвестират сериозна сума за правата му.

Новото попълнение на Манчестър Сити ще получава внушителна годишна заплата от 18 милиона евро, включително различни бонуси, което го нарежда сред най-добре платените защитници в английския футбол.

Марк Гехи започна професионалната си кариера в Челси, но истинският му пробив дойде след трансфера в Кристъл Палас през 2021 година. Преди това той натрупа ценен опит и в Суонзи, където игра под наем.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ