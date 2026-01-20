Пеп Гуардиола: Вече мислим за шанса си да завършим в първата осмица в Шампионската лига



Полузащитникът на Манчестър Сити Фил Фоудън ще може да играе срещу норвежкия отбор Бодьо/Глимт в Шампионската лига, въпреки че има фрактура на ръката, заяви мениджърът Пеп Гуардиола.

Халфът получи контузията по време на загубата с 0:2 от Манчестър Юнайтед във Висшата лига в събота и беше заменен на полувремето.

„Счупи си костици, но има шина и е добре за утре“, каза Гуардиола на пресконференция преди мача, цитиран от АП.

„Веднага мислим за това различно състезание, за шанса ни да завършим в челната осмица. Мисля, че не казахме нито дума за Юнайтед. Не съм гледал запис, но знам сега, и дори докато гледах мача срещу Юнайтед, че те бяха по-добри. Когато един отбор е по-добър, просто трябва да го поздравиш, да се подобриш и да продължиш напред“, заяви испанецът.

Той се изказа ласкаво за съперника преди срещата от Шампионската лига.

„Казаха ми, че преди пет или шест години са били във втора дивизия, сега играят в Шампионската лига и миналия сезон бяха на полуфинал в Лига Европа. Огромен респект! Изключително много ги уважаваме. Казах на своите футболисти, че те са наистина добър отбор. Ще бъде студено на терена, трябва да се адаптираме възможно най-бързо и да се надяваме, че ще можем да направим това, което трябва“, добави мениджърът на "гражданите".

Ако Сити двубоя мача във вторник, който се играе северно от Северния полярен кръг, шампионът от 2023 година ще бъде в позиция да завърши сред първите осем в класирането на Шампионската лига и да се класира директно за осминафиналите. В момента Сити е на четвърто място в таблицата от общо 36 клуба.