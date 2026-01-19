Браим Диас със съкрушителна изповед след драмата на финала: „Сърцето ми кърви, но ще се изправя!“

Мароканският национал и полузащитник на Реал Мадрид, Браим Диас, разкри душевната си болка след пропуснатата дузпа, която коства на „Атласките лъвове“ историческа титла от Купата на африканските нации.

Във финалния сблъсък срещу Сенегал, Диас имаше възможност да впише името си със златни букви в историята на мароканския футбол, но неговият опит за изпълнение тип „Паненка“ бе лесно отразен от стража на Сенегал, Едуар Менди. В последвалото продължение сенегалците се възползваха и триумфираха с трофея, оставяйки мароканците в сълзи.

В емоционално послание, публикувано в социалните мрежи, Диас не скри разочарованието и болката си: „Сърцето ми кърви. Мечтаех да донеса тази купа на Мароко, вдъхновен от обичта и подкрепата, които получих от всички вас. Всяко съобщение, всяка дума на насърчение ме караха да се чувствам част от нещо голямо. Дадох всичко от себе си, вложих цялата си страст и воля.“

Футболистът пое пълната отговорност за пропуска си и се извини на феновете: „Вчера се провалих. Това е моята грешка и аз я приемам. Извинявам се от дъното на душата си. Ще ми е трудно да се възстановя, защото тази рана ще остане дълго отворена… но ще се боря.“

Диас подчерта, че ще продължи да се стреми към успех не заради себе си, а заради всички, които са вярвали в него и са споделяли болката му: „Ще се изправя и ще продължа напред, за да върна доверието и любовта, които ми дадохте. Един ден ще направя всичко възможно да ви накарам да се гордеете с мен и с Мароко.“