Венислав Антов с ново отличие във Франция: Българският диагонал блести в елитния волейбол

Българският волейболен ас Венислав Антов отново привлече вниманието на спортната общественост във Франция, след като бе отличен с престижно признание в местното първенство. Световният вицешампион демонстрира впечатляваща форма и бе избран за най-полезен играч (MVP) в двубоя, в който неговият Туркоан категорично надигра Пари Волей с 3:0 гейма.

Изключителното представяне на Антов не остана незабелязано – той заслужено намери място в идеалния отбор на 16-ия кръг във френската Лига А. До него в престижната селекция попаднаха още съотборникът му Симон Роериг, Келиан Мота Паес от Кан, Тома Пужол от Поатие, Шей Либерман от Ница, Якоб Екман от Кан и либерото Енцо Лопез от Нарбон.

Любопитен факт е, че друг български волейболист – Николай Къртев, който направи силен дебют за Монпелие срещу Плесис-Робинсон (3:0), също бе определен за най-полезен играч в своя мач, но този път не попадна сред избраниците за идеалния отбор на кръга.