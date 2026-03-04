Вземете 50% отстъпка за хостинг от

По предложение на ИТН: Изслушват министър Иван Христанов в парламента заради кадровата му политика

4 Март, 2026 07:42 597 9

От ПГ на „Продължаваме промяната-Демократична България“ са предложили в първата сряда от месеца парламентът да обсъди на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване, внесени от Божидар Божанов и група народни представители.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатите да изслушат днес служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов относно кадровата политика от встъпването му в длъжност и разгласената информация за заплаха за националната сигурност, предлага парламентарната група на „Има такъв народ“. Това е точка първа в проектопрограмата на парламента за тази седмица, предават от БТА.

Миналата седмица от ИТН прочетоха декларация с информация за служебния министър Иван Христанов и негови назначения в Българската агенция за безопасност на храните и в политическия му кабинет. От партията призоваха президента Илияна Йотова да поиска оставката му.

Днес е първата сряда от месеца и съгласно правилника на Народното събрание парламентарните групи (ПГ) предлагат точки, които задължително се включват в дневния ред. Една от тях, по предложение на ИТН, е за изслушване на министър Христанов.

От парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ (АПС) предлагат депутатите да разгледат на първо четене промени в Закона за гражданската регистрация, внесени от Севим Али (АПС) и група народни представители.

По предложение на ПГ на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) в проектопрограмата е включено първото четене на законопроект за изменение на Закона за частните съдебни изпълнители с вносители Радостин Василев (МЕЧ) и група народни представители.

От ПГ на „Продължаваме промяната-Демократична България“ са предложили в първата сряда от месеца парламентът да обсъди на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване, внесени от Божидар Божанов и група народни представители.

В проектопрограмата, по предложение на ПГ на „ДПС-Ново начало“, е включено второто четене на изменения в Наказателния кодекс. Промените са внесени от депутати от „ДПС-Ново начало“ и са приети на първо четене на 18 февруари т.г.

Първа точка в четвъртък се предвижда да бъдат измененията в Кодекса за социално осигуряване, чието гласуване на второ четене преди седмица депутатите отложиха.

В проектопрограмата за петък е предвиден първи блиц контрол на служебния министър-председател и служебните вицепремиери, а след това и редовен парламентарен контрол.


България
  • 1 Ден

    6 0 Отговор
    Тези шутове от ИТН само съботират работата на Народното събрание и пречат на работата Правителството. Само скандали и простонии генерират.
    ИТН ВЪН ОТ ПАРЛАМЕНТА!

    07:58 04.03.2026

  • 2 овчи мозъци

    5 0 Отговор
    Стега сте занимавали обществото с тия измамници функционални неграмотници ,бандити ,разбойници и мутри от итн които са подлоги на криминалния контнингент и слуги на пеевски и борисов Избори ли ще правим ,или ще завимаваме обществеността с простотията на итн и парламента .Този парламент е нелегитим още повече идиотите от итнпростащината С оставката на христанов видимо показват как се ограбва държавата от мутрите на слави кратуната и мутрите борисов и пеевски

    08:05 04.03.2026

  • 3 Българин

    0 5 Отговор
    христанов е най-корумпираня министър, който е имало от времето на костуф! И се опитва да уволни всички професионалисти от министерството, за да краде необезпокояван!

    08:06 04.03.2026

  • 4 Ямболския

    7 0 Отговор
    джуджак е подготвил гнусни постановки и махленски интриги без стойност , които с грозна "артистичност" и безсрамие да изтропа от трибуната под одобрителния поглед на Райка ! Виждайки края си !

    08:09 04.03.2026

  • 5 дългия

    6 0 Отговор
    Kоя беше тая партия? бореше ли се за народа или против боко и шиши?

    08:10 04.03.2026

  • 6 Ужас

    6 0 Отговор
    щяха да чагъртат сикаджииският герберски мутрак и магнитския с-и-чуг,а те им седнаха в скута и гледат да крадат като тях

    08:10 04.03.2026

  • 7 Обективен

    4 0 Отговор
    Ама ИТН са Пантелей Пътника вече, и искат до последно да играят - цирк.

    08:14 04.03.2026

  • 8 Марков

    4 0 Отговор
    Cлавуца ще изпее още някоя песен и чалгарите ще му повярват пак... хващам се на бас !

    08:14 04.03.2026

  • 9 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор
    Шпиц-командата на Шиши - ИТН изпълнява поредната му поръчка! Само и само Христанов да не си върши работата!

    08:20 04.03.2026

Новини по градове:
