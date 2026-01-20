Яник Синер стартира успешно на Australian Open

Яник Синер, който в момента заема второто място в световната ранглиста по тенис, започна защитата на титлата си на Откритото първенство на Австралия с категоричен успех. Италианската звезда демонстрира класата си срещу французина Юго Гастон, като спечели първите два сета с 6:2, 6:1, преди неговият опонент да се оттегли от мача поради контузия.

Още от самото начало Синер наложи темпото на корта, впечатлявайки с мощен сервис и прецизни удари. 24-годишният шампион реализира 6 аса, докато Гастон не успя да отбележи нито една директна точка от начален удар. Французинът, който е 93-ти в световната ранглиста, успя да спаси три от седемте възможности за пробив, но така и не съумя да реализира нито една от своите три брейк точки.

След този убедителен старт, Синер очаква следващия си съперник, който ще бъде определен от двубоя между австралиеца Джеймс Дъкуърт и хърватина Дино Призмич.