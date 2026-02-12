Huawei пуска новия си флагман и в Европа

Huawei потвърди голямо „представяне на иновативен продукт“ в Мадрид на 26 февруари под мотото „Now is Your Run“. Събитието ще послужи като глобална сцена за Mate 80 Pro, като за първи път новият флагман ще бъде официално достъпен извън континентален Китай.

Устройството се захранва от новия чипсет Kirin 9030. За разлика от традиционните окта-ядрени конфигурации, това е девет-ядрен процесор, изграден на базата на процеса „N+3“ на SMIC. Въпреки че ранните резултати в Geekbench от 1131 (единичен) и 4277 (многоядрен) показват, че той изостава от най-новия Snapdragon 8 Elite Gen 5 по отношение на суровата скорост, Huawei залага на дълбока интеграция с HarmonyOS 6.0, за да предостави по-гладко изживяване в реалния свят.

Камерата остава лидер в своя клас, с 50 MP основен сензор с физически променлива бленда (f/1.4 до f/4.0), съчетан с 48 MP перископно увеличение и 40 MP ултраширокоъгълен обектив. За да поддържа работата на устройството, батерията с капацитет 5750 mAh поддържа 100 W кабелно и 80 W безжично зареждане.

Макар официалните европейски цени да са в тайна до 26-ти, китайските цени при пускането на пазара отбелязаха значително намаление тази година. Mate 80 Pro стартира от 5999 юана (около 775 евро), което предполага глобална цена на дребно, която може да се установи агресивно около 1025 евро.

Освен флагманския телефон, събитието в Мадрид е пълно обновяване на екосистемата. Watch GT Runner 2 ще направи своя дебют с лек корпус от полимерни влакна с тегло 38,5 грама и нов дизайн с плаваща антена, който обещава по-добри GPS и точност на сърдечната честота. Към гамата от носими устройства се присъединява серията Band 11, за която се носят слухове, че ще въведе асистент за „емоционално благополучие“, който използва сензори за проводимост на кожата, за да проследява нивата на стрес в реално време.

В областта на аудиото и производителността FreeBuds 5 Pro ще донесе на световния пазар чип Kirin A3 и поддръжка на аудио без загуба на качество, докато MatePad Mini – 8,8-инчов OLED таблет с яркост 1800 нита – се позиционира като пряк конкурент на „iPad Mini“.